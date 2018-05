Facebook

Gespannfahren mit Lipizzanern in Piber am 12. Mai © KK

10. Mai 2018:

Orgelfrühling Steiermark. Bis Mitte Juni zeigt der Orgelfrühling Steiermark mit Solokonzerten, Kammermusik, Experimentellem und Bewährtem die vielen Facetten des Instruments. Am 10. Mai lädt das Festival in die für ihre hervorragende Akustik bekannte Wallfahrtskirche Maria Straßengel ein. Unter dem Titel „Himmelfahrt“ bieten Pirmin Grehl und Gunther Rost ein virtuoses Programm für Querflöte und Orgel, das einen Bogen über fünf Jahrhunderte Musikgeschichte spannt. Herzstück sind zwei der schönsten Flötensonaten von Johann Sebastian Bach. 10. 5., 16 Uhr. Wallfahrtskirche Maria Straßengel, Judendorf-Straßengel. www.orgelfruehling.at

Pirmin Grehl Foto © KK

10. Mai 2018:

Clara Luzias neue Songs. Die Wiener Singer-Songwriterin Clara Luzia ist mit ihrem neuen Album „When I Take Your Hand“ auf Tour. Entstanden ist es gemeinsam mit dem britischen Produzenten Julian Simmons, der u. a. schon mit Ed Sheeran zusammenarbeitete. Das Ergebnis sind eingängige Lieder, in denen sich die vielseitige Künstlerin von ihrer rockig-poppigen Seite zeigt. Orpheum, Graz. 10. 5., 20 Uhr.

Tel. (0316) 80 08 - 90 00

Clara Luzia Foto © Christoph Liebentritt

10. bis 13. Mai 2018:

Die kleine Raupe Pumperlgsund. An der Seite von Herrn Schreck, einer Heuschrecke, erlebt die kleine Raupe Pumperlgsund viele Abenteuer. Doch warum hat sie nur so enormen Appetit und muss immerzu fressen und wird auch immer größer? Quasi-Quasar-Theater erzählt für Kinder ab 3 Jahren eine lustig-bunte Geschichte nach dem bekannten Buch „Die kleine Raupe Nimmersatt“ von Eric Carle. Kindermuseum FRida&freD, Friedrichg. 34, Graz. 10. 5. bis 13. 5., jeweils 16 Uhr. Tel. (0316) 872 77 00

Die kleine Raupe Pumperlgsund Foto © Johannes Gellner

11. Mai 2018:

Wer nichts weiß, muss alles glauben. Die Science Busters, gerade mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet, laden zum „besten Saisonfinale überhaupt“. Da beantworten der Molekularbiologe Helmut Jungwirth von der Uni Graz, Science Blogger & Astronom Florian Freistetter und Kabarettist und MC Martin Puntigam folgende Fragen: Soll man für außerirdische Asteroiden die extrasolare Route sperren? Kann man auf Gravitationswellen auch surfen? Ist Sponge Bob ein terroristischer Schläfer? Als Extra: onstage Einschulung für Hooligans zur Fußball WM!

Orpheum, Graz. 11. 5., 20 Uhr. Tel. (0316) 80 08-90 00





Science Busters Foto © Ingo Pertramer/Bildwerk

Ab 11. Mai 2018:

Festival in Anger-Weiz. KOMM.ST, das Festival für Kunst und Kultur startet diesen Freitag. Eröffnet wird es mit einer Ausstellung von Luisa Celentano. Danach gibt’s ein Konzert der Resisters, die Punk, Kunst, Disco, Party und Politik perfekt miteinander kombinieren. Weitere Highlights des Festivals sind „Musik und Kulinarik“ mit den Spafudlan (17. 5.) und Musikkabarett vom Blonden Engel (26. 5.). Lab, Hauptplatz 15, Anger. 11. 5., 19 Uhr. www.komm.st/kunst/programmheft





Resisters Foto © GunPic

11. Mai 2018:

„Keiner hilft Keinem!“. Um das schräge Unternehmen Lord Jim Loge mit dem Motto „Keiner hilft Keinem!“ ranken sich etliche Mythen. Multikünstler Jörg Schlick gehört jedenfalls dazu. Kunstsammler und Gastwirt Hannes Schreiner zeigt nun Werke von Schlick (Bild), Wolfgang Bauer, Martin Kippenberger, Albert Oehlen, Manfred Wolff- Plottegg, Claus Schöner u. a. Landgasthaus Schreiner, Pöllau. 11. 5., 18.30 Uhr.

Tel. (03335) 23 16

Ein Werk von Jörg Schlick Foto © Gery Wolf

12. Mai 2018:

Muttertagsgala. Das Lipizzanergestüt Piber lädt wieder zur traditionellen Muttertagsgala, bei der die Fohlen ihren ersten öffentlichen Auftritt haben. Um 9, 10 und 11 Uhr gibt es außerdem einstündige Gestütsführungen und einen Besuch der Schauschmiede, der Wagenremise, des Museums und des Kinos. Die Gala wird von der Gestütskapelle Piber eröffnet. Ab 11 Uhr gibt es zur Musik des Schneiderwirt Trios Kinderanimation, Hüpfburg und Speis und Trank. Lipizzanergestüt Piber. Gala: 12. 5., 13.30 Uhr. Tel. (03144) 33 23

Lipizzanergestüt Piber Foto © KK

12. Mai 2018:

Mit der Band Anti-House hat die Saxophonistin Ingrid Laubrock einst wohl so etwas wie ihre Dreamband entdeckt, finden sich darin doch lauter prominente Musiker, die heute - im Fall der einzigartigen Gitarristin Mary Halvorson und der Pianistin Kris Davis - als die Shootingstars einer neuen, von Brooklyn aus operierenden kreativen Jazz-Szene gehandelt werden. Tom Rainey vervollständigt an den drums die Luxusformation. Bereits Laub-rocks Album „Forensic“ kündigte ihr Erscheinen als originelle Solistin und profunde Bandleaderin an. Die Grooves von Anti-House sind zersplitterter, flüchtiger und bewegen sich vornehmlich auf einer abstrakten Ebene. Laubrocks Saxophon-Klänge haben in der selbstbewussten Band Anti-House an Frische und Abgeklärtheit gewonnen und sie besticht mit enzyklopädischem Vokabular, Leichtigkeit und Eloquenz. Stockwerk, Graz. 12. 5., 20.30 Uhr. Tel. 0676-31 59 551

Ingrid Laubrock Foto © KK

12. Mai 2018:

Der gestiefelte Kater. Christof Messner, 2015 als bester Darsteller in „Grimm“ mit dem Deutschen Musical Theater Preis ausgezeichnet, gewann nun die Lotte Lenya Competition in New York. Heute ist er zum letzten Mal als verträumter Henry in „Der gestiefelte Kater“ zu erleben.

Oper, Graz. 12. 5., 11 Uhr. Tel. (0316) 80 00

Der gestiefelte Kater Foto © Lupi Spuma

13. Mai 2018:

Barockes mit Zink, Dulcian und Cembalo. Am Sonntag sind in der Konzertreihe „Musica da Camera“ zwei selten zu hörende Instrumente im Einsatz. Martin Bolterauer spielt den Zink und Morgan Giribuola den Dulcian. Beide Instrumente waren vor allem in Renaissance und Frühbarock beheimatet. Gemeinsam mit dem Geiger Gabriele Toscani und der Cembalistin L´ubica Paurová bilden sie das Barockensemble Asian Furniture Design. Schatzkammerkapelle, Pfarre Mariahilf, Graz. 13. 5.,

20 Uhr. Tel. 0650-74 73 150





Asian Furniture Design Foto © KK