Zur Klimakrise Styria Ethics 2020: "Green Pressure. Die Welt unter Druck."

Der Livestream bildet den Höhepunkt der Veranstaltung

Dass sich Corona zumindest kurzfristig positiv auf die Umwelt auswirkt, ist unbestritten. Doch hat die aktuelle Krisensituation auch längerfristige Auswirkungen etwa auf unsere Gesellschaft? Lernen wir aus der aktuellen Situation etwas über die Bewältigung der Klimakrise? Wie belastbar ist unsere Demokratie, wenn sie noch länger im Krisenmodus arbeiten muss? Ein Themenkomplex, der sehr viel hergibt. Beim virtuellen Kickoff-Event am 3. April präsentierten die Studierenden Daphne Brandstätter, Eva Sappl, Katharina Lugger, Walburga Plunger, Christina Harrich und Valentin Bayer ihre Ideen. In der Folge wurde gemeinsam mit den Redaktionen an diesen gefeilt und dann ging es schon ans Recherchieren und Schreiben.

So arbeiten Valentin Bayer und Christina Harrich mit der Furche zusammen und werden für den Resilienz-Fokus der Furche am 10.6. zwei Texte beisteuern: So erzählt Bayer: „Ich schreibe für die Furche einen Artikel zum Thema Resilienz. Ich habe mit der oberösterreichischem Psychologin Anneliese Aschauer über Resilienz in der Psychologie und ihre Studie „Resilienz und Wohlbefinden in der Coronakrise“ gesprochen und der Leipziger Forscher Christian Kuhlicke erklärt, was Resilienz auf staatlicher Ebene bedeutet und welche Probleme es mit dem Begriff manchmal gibt.“ Christina Harrich unterhielt sich mit dem deutschen Klimaethiker Bernward Gesang über technische Lösungen für die Klimakrise (Climate Engineering) und erklärt, was er von einer CO2-Steuer hält.

In der Presse wird es am Samstag, den 6. Juni, eine Seite im „Wissen & Innovation“, die von den FH-Studenten gestaltet wird, geben. Katharina Lugger verfasst für die Presse einen Artikel darüber, wie man der Jugend mehr Mitspracherecht geben können und ob man das mit einem Wahlrecht von Geburt an erreichen könnte. „Ich selbst habe einen Artikel zum Thema Demokratie in der Klimakrise geschrieben und bin der Frage nachgegangen, ob ähnlich strikte Maßnahmen wie in der Coronakrise auch in der Klimakrise auf uns zukommen könnten“, erzählt Walburga Plunger, die für die Presse und die Kleine Zeitung recherchiert. „Wenn man so tief in das Thema Klimakrise und Green Pressure eintaucht, merkt man erst wie vielfältig die Herausforderungen sind, vor denen wir stehen" ergänzt Plunger. „Das Schreiben ist für mich der spannendste Teil des Prozesses, auch wenn die eine oder andere Formulierung mehrmals geändert werden muss oder ein paar der recherchierten Fakten keinen Platz im Text finden“, so Plunger.

In der Kleinen Zeitung wird eine Art Rundreise durch alle Bundesländer unternommen, auf der Suche nach regionalen Beispielen, anhand derer sich der Klimawandel deutlich zeigt, erzählt Elisabeth Zankel (Kleine Zeitung). Die Studentin Eva Sappl arbeitet an dieser Rundreise mit: "Personen- oder ortsnahe Porträts in der momentanen Situation zu schreiben, hat sich zwar als schwierig erwiesen, dennoch haben wir es geschafft für jedes Bundesland seinen eigenen Schwerpunkt zu finden. In der Steiermark hatte ich das Glück sogar am Weingut empfangen zu werden, hier war also eine Vor-Ort-Recherche möglich. Das Projekt hat mir auch gezeigt, dass man auch von Graz aus viel schaffen und über Unterschiedlichstes berichten kann und ich habe wirklich spannende Personen, wenn auch aus der Ferne, kennengelernt. Leider ist auch eine Kollegin ausgefallen, ihre Texte für die Kleine Zeitung gilt es jetzt noch aufzuarbeiten - kurz gesagt: Es ist gerade sehr stressig für uns." Aber das gehört wohl dazu.

Livestream am 10. Juni

Den Höhepunkt im Ethics-Jahr 2020 stellt der Diskussionsabend am Mittwoch, 10. Juni 2020 um 17:00 Uhr im Styria Media Center Graz dar. Es werden Umweltministerin Leonore Gewessler und Klimaexpertin Helga Kromp-Kolb, Autorin des Molden-Buches „Plus zwei Grad“ gemeinsam mit Ernst Sittinger (Kleine Zeitung) zum Thema: „Green Pressure. Die Welt unter Druck – Klima. Medien. Ethik“ diskutieren. Die Diskussion kann man im Livestream auf der Kleinen Zeitung und der Presse sowie auf der Facebook-Seite der Furche live verfolgen.