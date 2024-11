Das Theater Quadrat hat in den vergangenen Jahren dem geneigten Grazer Publikum Prosaliteratur schon öfter auf der Bühne denkwürdig nähergebracht. Diesmal hat sich das Team um Werner Halbedl und Alexander Kropsch Franz Kafkas verstörende Erzählung „ In der Strafkolonie“ vorgenommen. Darin verschlägt es einen Forschungsreisenden auf eine Insel, wo eine ebenso absurde wie raffinierte Hinrichtungsmethode gepflegt wird: Der Verurteilte wird erst gefoltert, indem ihm das Urteil mit Nadeln in den Leib eingeschrieben wird, und schließlich getötet.