Ich weiß ja nicht, ob Sie als Teenager Pickel hatten. Ich schon: ein Gesicht wie ein Himmel voller Sterne. Sage ich heute, denn der Entstellungsgram ist lange verheilt. Leider ist mir seit der US-Wahl die Erinnerung an dieses Gefühl der Verzagung, wenn sich am Kinn was Garstiges beult, wieder sehr präsent. Man drückt erfolglos darauf herum, in der widersinnigen Hoffnung, dass es dadurch weggeht. Aber man weiß: Oje, da wird noch einiges kommen.