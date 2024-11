Hayal Kaya zeigt Präsenz: Am Mittwoch war die charismatische Schauspielerin mit dem intensiven Blick und den himmelhohen Backenknochen im Transsexualitäts-Drama „Ungeschminkt“ als beste Freundin von Adele Neuhauser zu sehen. Schon am Donnerstag stand die 36-Jährige dann selbst im Zentrum des TV-Geschehens: Im Bodensee-Krimi „Seeland: Dämonen“ (nachzusehen in der ARD-Mediathek) spielte sie zum zweiten Mal die Hauptkommissarin Elena Barin. In Deutschland war der Film die meistgesehene TV-Sendung des Tages mit 5,43 Millionen Seherinnen und Sehern, Kritiken lobten das mitreißende Spiel von Kaya und Kollegen – durchwegs nicht ohne das Offensichtliche anzumerken: Die Hauptdarstellerin ist die erste transidente Kommissarin im deutschen Fernsehen.

„Ich bin grundsätzlich kein lauter Mensch.“

Es ist bereits die zweite Folge, die Kaya als Konstanzer Ermittlerin Elena Barin bestreitet. Der erste „Seeland“-Krimi 2022 hatte derart eingeschlagen, dass der Film zum Auftakt einer Reihe avancierte. Zentralen Anteil daran hat Kayas starke Leistung. Die in Ankara geborene Schauspielerin, die in ihrer Heimatstadt auch das Schauspielstudium bestritt, lebt erst seit 2013 in Deutschland. Sie spielte Theater in Augsburg und Lübeck, ehe sie im Zuge der Corona-Pandemie nach Berlin übersiedelte, um dort am Institut für Schauspiel, Film- und Fernsehberufe zu studieren – und als coole Ermittlerin in „Seeland“ gleich einen Haupttreffer zu landen.

Genauso wie Kaya selbst ist die TV-Kommissarin eine Transfrau – ohne darum groß Aufhebens zu machen. „Ich gehe ganz selbstverständlich damit um“, sagte sie dem Kölner „Express“. „Ich mache da kein Tam-Tam draus. Ich bin grundsätzlich kein lauter Mensch.“ Dass eine Hauptrolle im Hauptabendprogramm als bahnbrechend gelten kann, ist ihr aber klar. Auch wenn sie sich selbst nicht unbedingt als Aktivistin sieht: „Im Grunde aber bin ich es doch – alleine durch meine Existenz.“ Denn als Transfrau mit Millionenpublikum „sorge ich natürlich für eine gewisse Sichtbarkeit – ob ich will oder nicht.“ Demnächst wohl in weiteren „Seeland“-Krimis. Und in der zweiten Staffel der Netflix-Serie „Totenfrau“ ist sie ebenso mit von der Partie wie in Burhan Qurbanis Kino-Thriller „Kein Tier. So wild“ nach Shakespeares „Richard III.“.