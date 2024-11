Der deutsch-britische Maler Frank Auerbach ist tot. Der 1939 mit einem Kindertransport zur Rettung vor den Nazis nach England geschickte Künstler verstarb am Montag im Alter von 93 Jahren in seinem Haus in London, teilte seine Galerie Frankie Rossi Art Projects mit. Der am 29. April 1931 in Berlin geborene Maler war bekannt für seine Porträts und figurativen Stadtlandschaften, die er im pastosen Gestus mittels Auskratztechnik realisierte.