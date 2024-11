Und was haben uns die letzten Wochen gezeigt? Erstaunliche Parallelwelten, wieder einmal. Während etwa wir uns in unserer Ecke des Kontinents ausgiebig mit einem überholten Showmaster beschäftigt haben, der zwecks Absatzsteigerung seiner Memorien mit üppig aufgestrichenem Troglodytencharme bekannt gab, er habe Frauen im Rahmen seiner Sendung stets nur „dienstlich“ angegrapscht, wurde eine Showcouch andernorts zum Schauplatz einer zeitgemäßeren Konversation. Ein Clip aus der britischen „Graham Norton Show“ ist – siehe Youtube - weltweit viral gegangen. Man sieht in einer der obligaten Celebrity-Runden den Schauspielstar Eddie Redmayne davon berichten, wie er sich auf eine Rolle als Profikiller vorbereitet hat. Als er beim Training von einem Spezialisten in Sachen Selbstverteidigung unterrichtet wurde, überraschte ihn eines der Instrumente, die man in Notsituationen benutzen kann, um Angreifer abzuwehren: das Handy.