Vormerken bitte: In nur zwei Wochen gibt es Grund zum Feiern, am 19. November wird der „Internationale Männertag“ begangen, und falls Sie jetzt zum ersten Mal davon lesen, dass es den überhaupt gibt, kann ich nur sagen: Da hätten Sie halt, so wie ich, im „Kalender der kuriosen Feiertage aus aller Welt“ blättern sollen. Dort steht er nämlich drin.