Das Institut für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark bekommt ab Jänner 2025 mit Gabriele Mackert eine neue Leiterin. Die gebürtige Deutsche folgt der langjährigen Leiterin Elisabeth Fiedler nach. Mackert war zuletzt Sammlungsleiterin für Kunst des 18. bis 21. Jahrhunderts und Ethnologie am Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. „Ich freue mich sehr, die Weiterentwicklung der Kunst im Außenraum der Steiermark voranzutreiben und das Grazer Profil zu schärfen“, wird sie in einer Presseaussendung des Universalmuseums Joanneum zitiert. Die Kuratorin, Autorin und Forscherin hat sich gegen 19 weitere Bewerberinnen und Bewerber durchgesetzt.

Das Institut für Kunst im öffentlichen Raum wurde am 1. August 2006 vom damaligen Landeskulturreferenten unter der Leitung von Werner Fenz gegründet. Seit 2011 arbeitet das Institut gemeinsam mit dem Österreichischen Skulpturenpark als Teil der Abteilung Kunst im Außenraum unter der Leitung von Elisabeth Fiedler.