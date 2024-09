Auf einer Schiffsüberfahrt nach Argentinien schlägt ein obskurer Emigrant den amtierenden Welt-Champion im Schach. Wie sich herausstellt, half ihm das Studium berühmter Partien die Isolationsfolter der Gestapo zu überstehen, zugleich findet sich im Spiel auch seine Zerrüttung durch die Haft abgebildet: Die obsessive Beschäftigung habe ihm eine „Schachvergiftung“ eingetragen, berichtet er dem Ich-Erzähler. Die „Schachnovelle“ war Stefan Zweigs letztes Werk, ehe er sich 1942 im brasilianischen Exil das Leben nahm; es ist heute eines seiner bekanntesten Werke. Und ein oft adaptiertes; zuletzt lief 2021 Philipp Stölzls ausladende Verfilmung in den Kinos.

Auch die Kulissen schiebt er selber

Die aktuelle Bearbeitung im Burgtheater ist dazu quasi das Kontrastprogramm: Nils Strunk, der dem Haus schon im Vorjahr mit einer „Zauberflöte“ sehr frei nach Mozart einen Publikumsrenner bescherte, erzählt und spielt die Novelle als Solo nach, begleitet nur von einer dreiköpfigen Bordkapelle (Körg Mikula, Hans Wagner, Martin Ptak). Melodien von Walzer bis Tango, von Beethoven bis Van Halen rahmen das Geschehen, in dem Strunk unter minimalem Requisiteneinsatz durch zahllose Rollenwechsel rast, per Klaviergeklimper Schachpartien austrägt, Chansons anstimmt und zum Drüberstreuen auch noch die Kulissen selber schiebt (Bühne: Maximilian Lindner).

Aber obwohl der brillante Multiartist hier als Schauspieler, Musiker, Bühnenarbeiter, Texter, Regisseur zugleich agiert, hat die Produktion nichts von der Großspurigkeit des typischen Starvehikels; das liegt auch an der wohlüberlegten Textversion (wie schon bei der „Zauberflöte“ gemeinsam mit Lukas Schrenk erstellt), bei der sich zwar zwischendurch Slapstick und Pantomime ins Tragische schleichen. Bei allem zeitweiligen Klamauk aber bleibt die erschütternde Erfahrung von Totalitarismus und Exil stets präsent, etwa wenn Zweigs gequälter Protagonist von den „Legionen der Benachteiligten und Zurückgesetzten“ erzählt, die Hitlers Aufstieg ermöglicht haben. Oder wenn der letzte Song mit den Zeilen „Europe is lost, they’re blowing it up” verklingt. Da hat die Premiere am Wahlabend die Stimmung getroffen: Standing Ovations.