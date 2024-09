Innovativ und experimentell lautet seit jeher das inoffizielle Motto für den Auftakt des Jazz Festivals Leibnitz. Zu diesem Behufe hatte Festival-Impresario Otmar Klammer das Berliner Trio I am Three rund um die prämierte Altsaxophonistin Silke Eberhard sowie den US-amerikanischen Sax-Haudegen Avram Fefer mit seinem für den Anlass exklusiv besetzten Quartett in den Weinkeller des Schlosses Seggau geladen.