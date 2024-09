Seit einigen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, wird die Operette neu entdeckt. Das Genre, das in der Nachkriegszeit noch für sentimentale Unterhaltung, hemmungslose Nostalgie und eskapistische Verlogenheit gestanden ist, wird seither zum Transportmittel für „Transgressionen“ aller Arten: für Entgrenzungen. Sei es die Überschreitung von Geschlechtergrenzen, von nationalen Grenzen, von ästhetischen Grenzen. Und das ist keine Willkür theoretischer Schaumschläger, sondern die Betonung von all dem, das durch die Verharmlosung des Genres nach 1945 unterschlagen worden ist. Die sexuellen Zweideutigkeiten, der kosmopolitische Wesenszug, die Vermischung der sozialen Klassen, die Massenfabrikation von Kitsch, kurz, die ganzen sehr modernen „Unreinheiten“ der Operette.

Schon lange wird Emmerich Kálmán wegen der stilistischen Mixtur seiner klassischen Tanzoperetten wie „Die Csárdásfürstin“ (1915) als genuin postmoderne Kunst interpretiert, als hybride, kulturindustrielle Konstruktion aus Sentimentalitäten, Sexualität und Business. Deshalb ist es mehr als naheliegend, dass die transnationale Gruppe La Fleur sich für den „steirischen herbst“ eine Operette Kálmáns vornimmt: Als wilde Abfolge von Tänzen, die beim Csárdás anfangen, aber bald bei zeitgenössischen Tänzen aus Afrika (Amapiano, Legwork usw. ) landen. Walzerklänge und Elektronik, Vaporwave und Charleston, es ist ein Abend der Überblendungen und Parallelitäten, die Suche nach dem Eigenen im Fremden und umgekehrt.

„Die Csárdásfürstin“ und der ungarische Jude Kálmán, der in die USA vertrieben wurde, und den man in Österreich auch nach 1945 noch anfeindete, sind zwar Sinnbilder für den Wahnwitz des 20. Jahrhunderts. Aber man kann die Entwurzelung zur Strategie erklären, die persönliche Entfremdung zum Spielraum ästhetischer Möglichkeiten. So wie Emmerich Kálmán, der in den USA die Cowboy-Operette „Arizona Lady“ austüftelt.

Das Ensemble von La Fleur unter der Regie von Monika Gintersdorfer tanzt, singt und musiziert mit frischer Energie und unverbrauchtem Blick auf das Genre und dennoch nähert sich das „Phantom der Operette“ bisweilen bedenklich an einen Volkshochschulkurs an. Wenn die Kunst, also die Körper und Stimmbänder der Performer sprechen, ist das immer noch spannender als die historisch-journalistischen Erläuterungen dazwischen. Der alten Falle des Diskurstheaters, man entgeht ihr auch hier nicht. Martin Gasser

Weitere Aufführung am Samstag, 19.30 Uhr. List-Halle Graz.