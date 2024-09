Manche würden ihm Nähe zum Schlager zuschreiben, er selbst sieht sich geistig mit dem Rock der 1960er-Jahre und all seinen Einflüssen verbunden. Den Beatles, den Stones, dem, wie er es bei seinem Auftritt liebevoll nennt, „akustischen Parfum von indischer Musik“. Peter Cornelius, der Liedermacher aus Wien-Penzing, der mit „Du entschuldige – i kenn‘ di“ in Österreich weltberühmt wurde, gastierte am Freitagabend auf den Kasematten. Und das mit weit rockigerer Attitüde, als es manche erahnen würden. Ohne großes Trara und ohne Vorband legte er punktgenau um 20 Uhr los. Das Kernpublikum gehört zum älteren Eisen, man will darauf achten, niemanden zu lange hinzuhalten. Spät sollte es trotzdem werden. Denn, so würde sich zeigen, bringt der 73-Jährige immer noch mehr Elan mit auf die Bühne, als es weitaus jüngere Kollegen tun.