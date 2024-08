„Was ist besser? Der Kommunismus oder der Kapitalismus?“ So zugespitzt hat das Forum Stadtpark die Fragestellung zu einer Politshow, die am 30. November stattfinden soll. KPÖ und ÖVP entsenden dazu „Champions“, die sozusagen in den Ring steigen. Aus dem verbalen Schlagabtausch wird eine Jury den Gewinner küren. Dabei diskutieren keine Politiker miteinander, sondern von den Parteien nominierte Experten, die die jeweilige Ideologie vertreten.

Grund für die eher ungewöhnliche Veranstaltung ist das Jahresmotto „Streit“, unter das das Forum einen großen Teil seines Programms gestellt hat. Zu der Veranstaltung gibt es übrigens einen offenen Brief, hier im Wortlaut:

Offener Brief:

Verlautbarung, Ankündigung und Fehdehandschuh „Kommunismus vs. Kapitalismus – Was ist besser??“

Sehr geehrte Grazer KPÖ, sehr geehrte Grazer ÖVP, liebe Öffentlichkeit,

2024 nennt sich das FORUM STADTPARK „Halle für Streit – Hall of Beef“ und erklärt sich zum Austragungsort für überfällige Streitfragen. In diesem Sinne findet am 30.11.2024 die Polit-Show „Kommunismus vs. Kapitalismus – Was ist besser??“ statt. Dabei soll der ideologisch-philosophische Grundsatzstreit – längst abgebildet in der Grazer Politlandschaft – endlich jenen Raum bekommen, den er verdient.

Was bedeuten Kommunismus und Kapitalismus heute? Wer kann uns uns ein Leben in Wohlstand, Freiheit und Demokratie glaubhafter versprechen? Welche Ideologie bringt uns durch die Klimaapokalypse? Was ist gefährlicher? Was ist besser? Um diese Fragen ein für alle Mal zu klären, erklärt sich das FORUM STADTPARK bereit, als neutrale Arena zur Verfügung zu stehen (so neutral wie das in Österreich eben möglich ist). Das Publikum aus ganz Österreich ist eingeladen, diesem großen Match der Weltideologien beizuwohnen!

Hiermit fordern wir die beiden größten Parteien im Grazer Gemeinderat, die KPÖ und die ÖVP, öffentlich dazu auf, uns ein Team aus „Champions“ zu entsenden, das ihre jeweilige Gesellschaftsvision bei dem Event vertritt. Ziel ist es, den historischen Streit um die richtige Ideologie endlich zu klären. Gekämpft werden soll anhand einer politphilosophischen Diskussion abseits der Tagesgeschäfte, weswegen wir keine aktiven Politikerinnen oder Politiker akzeptieren, sondern intellektuelle Fechtmeister:innen, die Lust auf die Debatte im ungewöhnlichen Setting haben. Die Regeln: Jede Runde zählt. Gekämpft werden darf mit allen verbalen Mitteln. Eine Jury bewertet die Performance. Das Publikum ist Zeuge. Nur eine Seite kann gewinnen. Wir erwarten eine Liste aus jeweils drei Kontakten bis zum 7. 7. 2024, Mitternacht. Der Vorverkauf beginnt ab sofort. Herzliche Grüße euer FORUM STADTPARK