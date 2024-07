Maggie ist Hausfrau. Sie trägt Kleider mit Blumenmustern, gibt ihrem Mann Sam einen Kuss, wenn er mit seiner Aktentasche das Haus verlässt und arbeitet ganz brav an einer Sache: „Wir müssen vergessen.“ In ihrem sterilen Haus leben die beiden ein steriles Leben. Beide tragen sie Katzenmasken, als wäre es das Normalste auf der Welt.

In ihrer Vorstadtgegend hat alles seine Ordnung. Aber schon bald wird klar: Irgendetwas stimmt hier nicht. Die Spielplätze sind verwaist, ihre Nachbarn sind so freundlich, dass es weh tut und Nachbar Charlie hat ein Geheimnis. Aber nicht Charlie ist hier der Böse, sondern das, was man nicht sieht. „Everything is Fine“ ist ein Webtoon von Mike Birchall, der jetzt im deutschen Panini-Verlag als Comicbuch herausgekommen ist. Seite für Seite wird die klaustrophobische Enge ihres vermutlich total überwachten Lebens offensichtlich. Unter der Oberfläche schlummert ein Geheimnis. Ein Geheimnis zwischen Sam und Maggie, eines zwischen ihnen und all ihren Nachbarn und ein Geheimnis, das irgendwo dort draußen liegt.

Reiz – aber keine Reaktion

Weder Maggie noch Sam zeigen Regungen, weil ihre Katzenmasken das nicht erlauben. Als draußen an der Mülltonne ein verwahrloster Typ (in seiner Maske fehlt ein Stück) nach Essen fragt, stellt ihm Sam wortlos den Müll hin – wenige Minuten vorher hat er Rattengift in den Müllsack gekippt. Als der Fremde wenig später an ihr Wohnzimmerfenster klopft, sagt er: „Entschuldigen Sie, aber der Müll roch nach Gift. Kann ich ein paar Reste haben.“ Aber weder Maggie noch Sam reagieren. „Liebling, ich glaube Winston muss mal raus“, sagt Sam und bringt dem Fremden den (vermutlich schon toten) Hund – zum Essen. Und bald klebt auch noch Blut an ihren Fingern.

Unheimlich spannend, sehr verstörend und erfrischend überraschend ist dieser Comic, der auch als Gesellschaftskritik gelesen werden muss. Es geht hier um eine Verrohung der Gefühle, um eine Gesellschaft, die sich überwachen lässt und um eine Welt, die sich lieber um das eigene Wohl als um das Leid der anderen kümmert. Aber lesen Sie selbst, wohin das in diesem Comic noch alles führt.