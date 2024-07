Kammermusikfestivals gibt es sehr viele, aber nur eines heißt auch exakt so. Seit das Festival im vorigen Jahr den Zusatz „Steirisch“ abgelegt hat, nennt man sich nur mehr schlicht „Kammer Musik Festival“. Allerdings in auffälliger, in drei Teile zerfallender Schreibung. Man kann sich dem Festival 2024 durchaus auch über diese drei Begriffe nähern.