Man muss für alle Eventualitäten gerüstet sein: Vielleicht kommt demnächst eine Katze beim Grazer Kunstverein vorbei, vielleicht möchte sich auch eine Pause einlegen? Für den Fall der Fälle steht eine Schale samt Getränkeangebot bereit. Fein säuberlich nicht in der Raummitte, sondern am Rand, wer will schon im Rampenlicht stehen? Wobei, gut ausgeleuchtet wäre sie schon. Bei Jason Dodge darf man zumindest ansatzweise an die Serie „Twin Peaks“ von David Lynch denken: Dort pickt für gewöhnlich hinter jeder Biegung das Etikett „Nichts ist, wie es scheint!“ drauf.