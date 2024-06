Mehr als 100 Artists aus aller Welt waren ins Herz der Steiermark gepilgert, um – getreu dem diesjährigen Festival-Leitsatz „Glücklich sein“ – die Endorphine wie verrückt spielen zu lassen. Ein Motto, dem man vor allem am Wochenende alle Ehre gemacht hat. Clubs und Parks, Bars und Bäder wurden zur Begegnungszone für eingefleischte Techno-Aficionados; so zum Beispiel sogar das Kunsthauscafé, wo sonntags noch zu laut wummernden Sounds gebruncht werden durfte. Wer sich von den ganz großen Kapazundern der Tanzmusik in Trance versetzen lassen wollte, musste allerdings lange durchhalten. Wenn aber Wilkinson, ein Protagonist der Drum-And-Bass-Sphäre, das Festival mit seinen Klangkünsten aufmischt, darf es gerne auch mal spät werden. In der Postgarage gab der Londoner DJ Freitagnacht vor versammelter Menge ein schallendes Set zum Besten, bei dem kaum ein Bein still stand – so begrenzt die Bewegungsfreiheit auch war.

Nicht minder intensiv ging es 24 Stunden später weiter, als dann dem Berliner Top-Producer Nils Hoffmann im Szeneclub in der Dreihackengasse der Mainfloor überlassen wurde. Zeitgleich lieferten im Dom im Berg Iréne Dresel und die heimische Techno-Truppe Electro Guzzi Beats und Bässe mit Ekstasegarantie. Zum Grande Finale wurde am Sonntag dann ein letztes Mal auf die Kasematten geladen – bei freiem Eintritt. Hoch oben am Berg führte der norddeutsche Krachmacher Mollono.Bass, Gründungsmitglied des Elektro-Quartetts Kombinat 100, würdevoll durch die Abschlusszeremonie. Wer genau hinschaute, konnte in der Menschentraube auch das strahlende Antlitz von Günther Krabbenhöft erkennen, dem vielleicht ältesten Partytiger Deutschlands. Der fast 80-Jährige war eine der Ehrengäste der heurigen Ausgabe und bis zur letzten Minute voller Energie mitten im Geschehen. Die dröhnenden Boxen dienen dem agilen „Hipster-Opa“ laut eigenen Angaben als Herzschrittmacher. Wahrscheinlich ist genau das der Anziehungspunkt des Festivals: einen Raum zu schaffen, in dem elektronische Musik für zumindest kurze Zeit zum Lebensmotor wird. Eine Krafttankstelle, an der Glückshormone und Adrenalin nonstop nachgeladen werden können. In Krisenzeiten mehr als willkommen.