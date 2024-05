Ist Zauberkünstler David Copperfield sexuellen Fehlverhaltens schuldig? Seine Anwälte weisen alle Vorwürfe zurück. Mehr als die Hälfte der Frauen sagen aber aus, sie seien zum Zeitpunkt der Vorfälle jünger als 18 Jahre alt gewesen: Eines der mutmaßlichen Opfer war erst 15, als Copperfield begonnen habe, sie zu „groomen“, berichtet der „Guardian US“.

Grooming beschreibt ein kriminelles Verhaten, das darin besteht, sich das Vertrauen von Kindern zu erscheichen, die Absicht dahinter: sexueller Missbrauch. Eine umfangreiche Recherche des „Guardian US“ behauptet nun, der Illusionskünstler, der mit spektakulären Acts weltberühmt wurde, habe auch privat sein Publikum getäuscht und seine Bekanntheit für verbrecherische Zwecke ausgenutzt.

Mehr als 100 Personen sagten aus

Er habe Mädchen jahrelang umgarnt, um Sex mit ihnen zu haben, manche sogar auf der Bühne sexuell berührt und drei von ihnen vor dem Sex unter Drogen gesetzt. Die Recherche stützt sich auf Aussagen von mehr als 100 Personen sowie auf Polizei- und Gerichtsakten, räumt aber ein, Copperfield könne nicht in allen Fällen gewusst haben, wie alt die betreffenden Frauen waren.

Laut Copperfields Anwälten sind die Vorwürfe allesamt „falsch und völlig unbegründet“. Copperfield sei „respektvoll“ gegenüber allen, vor allem gegenüber Minderjährigen habe er sich nie unangemessen verhalten. Es habe allerdings „einvernehmliche“ sexuelle Beziehungen gegeben, wenn die Mädchen älter als 18 waren.

Copperfield (67), jahrelang mi dem deutschen Supermodel Claudia Schiffer liiert, wurde in den 70er- und 80er-Jahren mit spektakulären Illusions-Acts berühmt: So brachte er einen Jumbo-Jet zum Verschwinden und „ging“ durch die Chinesische Mauer. Übergriffsvorwürfe gab es gegen ihn bereits vor Jahren. Alle falsch und unbegründet, so seine Anwälte.