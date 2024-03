Der deutsche Unterhaltungsfilm aus den Babelsberg-Studios der Ufa war das stärkste Werkzeug von NS-Propagandaminister Joseph Goebbels. Da viele Schauspielstars Deutschland in der beginnenden Nazizeit verlassen hatten und er der heimischen Filmindustrie internationales Flair verleihen wollte, bemühte sich Goebbels auch um ausländische Schauspielerinnen. Vier von ihnen, die alle erst ab 1933 nach Deutschland kamen und hier groß Karriere machten, widmet die Publizistin Evelyn Steinthaler ihr jüngstes Buch („Schau nicht hin“). Marika Rökk, der steppende ungarische Revuestar „mit zwanghaft guter Laune“, Zarah Leander, die leicht verruchte schwedische Diva „mit rotem Haar, rollendem R und Kontra-Alt-Stimme“ waren bis lange in die Nachkriegszeit hinein populär. Anders als Leanders Landsfrau Kristina Söderbaum, die mit Veit Harlan, dem Regisseur des antisemitischen Hetzfilms „Jud Süß“, verheiratet war, und Lida Baarová, langjährige Geliebte von Goebbels, deren Glanz bald verblasste.

Alle vier waren mehr Stützen der Macht als Opfer der Umstände, auch wenn sie sich nicht dezidiert politisch äußerten. „Sie wurden für ihren Glamour bewundert und geliebt“, analysiert Evelyn Steinthaler, „ihre Filme sind nur scheinbar unpolitisch. In den Filmen von Marika Rökk etwa sind offen antifranzösische oder antibritische Botschaften verpackt“. Sich zu verstecken hinter einer unpolitischen, künstlerischen Haltung lässt die Autorin nicht zu: „Es ist schließlich eine bewusste Entscheidung, wenn man in so ein System geht.“

Schauspielerin Zarah Leander © IMAGO

Gar nicht so harmlos

Auch eine der beliebtesten deutschen Komödien ist nicht so harmlos, wie sie scheint: „Die Feuerzangenbowle“ (1944) mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle, gehört auch heute noch traditionell zum Weihnachtsprogramm der ARD. „Der Film, von Hitler besonders geschätzt, verzichtete bei allem vordergründigen Humor nicht auf die rassistisch, biologistische Ideologie des Nationalsozialismus“, schreibt Steinthaler. Sie bemängelt, dass Filme „aus der guten alten Zeit“ oft unkritisch und ohne jede Einordnung an die Nachkriegsgenerationen weitergegeben werden. „Es geht also auch um die ethische Frage nach dem eigenen moralischen Kompass, der im Idealfall von einem Bewusstsein zur faschistischen Geschichte Deutschlands und Österreichs geprägt ist.“ Die Kärntner Autorin richtet den Blick hinter die Kulissen der Traumfabrik des deutschen Films, so wie sie es auch schon bei ihrem Buch über die Liebe prominenter Paare in der Zeit des Nationalsozialismus („Mag‘s im Himmel sein, mag‘s beim Teufel sein“) und bei ihrer Biografie über den Opernsänger Richard Tauber („Morgen muss ich fort von hier“) gemacht hat.

Lida Baarovás Stern verblasste bald nach dem Untergang des Dritten Reiches © IMAGO

Doch es ging auch anders: Lilian Harvey etwa ließ sich durch Gestapo-Verhöre nicht einschüchtern, half jüdischen Freundinnen und Freunden und verließ Deutschland 1939. Hans Albers entzog sich so gut es ging der NS-Elite, von der er offen nichts hielt, seine Film-Partnerin und Freundin Marlene Dietrich („Der blaue Engel“) verließ Deutschland Richtung Hollywood. So wie der schwedische Weltstar Ingrid Bergman. Zuvor hatte allerdings auch sie einen Film für die Ufa gedreht.

Wenig Berührungsängste

Ihre Landsfrau Zarah Leander, die in ihrer Heimat zu Beginn ihrer Karriere mit antifaschistischen Liedern auf der Bühne gestanden war, hatte weniger Berührungsängste mit der NS-Diktatur. Nach dem Riesenerfolg in einer Operette von Ralph Benatzky am Theater an der Wien holte Goebbels sie 1936 nach Berlin, wo sie zum höchstbezahlten weiblichen Filmstar im „Dritten Reich“ wurde. Trotz ihres Erfolges in Deutschland behielt die charismatische Sängerin („Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen“, „Davon geht die Welt nicht unter“) ein Standbein in Schweden, kaufte dort ein Gut für ihre Familie und ließ sich ihre Gage stets zur Hälfte in schwedischen Kronen auszahlen.

Schauspielerin Kristina Söderbaum © IMAGO

Das dunkle Timbre der Diva brachte exotischen Glanz auf die Kinoleinwand, während die blonde, blauäugige Schwedin Kristina Söderbaum perfekt das germanische Ideal verkörperte. Auch die schöne Tschechin Lida Baarová war dunkelhaarig und entsprach so viel mehr den privaten Vorlieben Joseph Goebbels, „der wegen seiner sexuellen Übergriffe im deutschen Filmbetrieb den allzu eindeutigen Beinamen ‚Bock von Babelsberg’ erhalten hatte“ (Steinthaler) – und der sie zu seiner Geliebten machte. Und Marika Rökk war noch Jahrzehnte später Stammgast in Samstagabend-Shows im TV. Evelyn Steinthaler, die nach eigenen Worten selbst „als Kind mit meiner Viktringer Oma viele alte Filme geschaut hat“, in ihrem Buch: „Rökk setzte auch dreißig Jahre nach Kriegsende fort, was sie immer schon gemacht hatte: Sie tanzte, sang und schlug Räder.“