Irgendwo in der Tristesse steht wie zufällig ein schwarzes Auto; älteres Modell, die Türen stehen offen, zwei Scheinwerfer leuchten. Darin sitzen die Geschwister Clara (der französische Schauspielstar Adèle Haenel) und Felix (Theo Livesey) und besprechen die letzte, durchtanzte Nacht. Irgendwann beginnen sie zum ersten Mal darüber zu reden, was ihnen passiert ist, was Onkel Charly ihnen angetan hat. Die französisch-österreichische Regisseurin, Choreografin und Künstlerin Gisèle Vienne, die zuletzt 2022 bei den Festwochen mit ihrer auf dem Roman „Der Teich“ von Martin Walser basierenden Arbeit „L’Tang“ überzeugte, bearbeitet in „Extra Life“ ein knallhartes Thema durchdringend für die Bühne: sexueller Missbrauch.