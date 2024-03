Sagen Sie nicht Programmpräsentation dazu! Im marmorgetäfelten Saal unter riesigen Lustern im noblen Hotel Imperial an der Wiener Ringstraße rief der neue Festwochen-Chef Milo Rau die Freie Republik Wien aus. Ab 17. Mai soll das Mehrspartenfestival heuer sechs Wochen lang zur Kunstrepublik mit eigenem Haus sowie Club der Republik mutieren und am Ende sogar mit eigener Verfassung dastehen. Vorausgesetzt, die Jury entscheidet sich bei einem von drei öffentlichen Schauprozessen vor echten Juristinnen und Juristen unter Chefankläger Alfred Noll u.a. nicht für eine Absetzung des 47-jährigen Schweizers Rau.

Eröffnung mit „Pussy Riot“

Die Zeichen stehen auf Revolution; mit Lust zur Provokation, Verstörung und Koketterie. Das verdeutlichte der Theatermacher eingangs, als er mit Mitstreiterinnen und Mitstreitern in knalligen Pussy-Riot-Sturmhauben auftrat. Rebellisch endete die Pressekonferenz auch. Eine weitere Truppe Personen mit Sturmhauben (u. a. Robert Stadlober, Jutta Fastian, Julia Cencig, Mark Waschke) fuhr – imperial – mit einer Kutsche vor, stürmte den Saal und setzte zur Intonation der Republikshymne „Steht auf Steht auf“ an. Sie stammt aus der Feder von Herwig Zamernik alias Fuzzmann, der die traditionelle Eröffnung am 17. Mai am Wiener Rathausplatz kuratiert – mit einem spektakulären Namen. Das russische feministische Kollektiv Pussy Riot wird auftreten. „Die Freie Republik muss man wild beginnen – und das werden wir tun“, sagt Zamernik. Mit Chören und Orchestern und eben der Hymne. Namen wollte der gebürtige Kärntner keine verraten; außer einen: Voodoo Jürgens.

„Wie kann eine Selbstermächtigung der Zivilgesellschaft im 21. Jahrhundert aussehen?“, fragt Rau. Gelenkt wird das Experiment durch den „Rat der Republik“, dem einerseits 31 Prominente wie die Literaturnobelpreisträgerinnen Elfriede Jelinek bzw. Annie Ernaux angehören, streitbare politische Figuren wie der ehemalige griechische Außenminister Yannis Varoufakis oder der Schweizer Soziologe Jean Ziegler, Burgtheaterstar Bibiana Beglau oder die Aktivistin Carola Rackete – und andererseits 69 Menschen aus 23 Wiener Bezirken; demografisch aufgeteilt. In die Bezirke und an originelle Schauplätze wie zum 48er Tandler in Margareten oder zum Strandbad Gänsehäufl schickt man das Volksstück „Die Rechnung“ von Tim Etchells in Kooperation mit dem Festival d‘Avignon.

„Wer, wenn nicht wir – wann, wenn nicht jetzt?“

Zwei Jubiläen schlagen sich im Programm nieder: die 150. Geburtstage des Komponisten Arnold Schönberg sowie des Journalisten und Autors Karl Kraus. „Wer, wenn nicht wir – wann, wenn nicht jetzt? Wien ist die Hauptstadt der Moderne, wir rufen nun eine zweite Moderne aus.“ Eine, so Rau, die Cross-over, global, mehrsprachig und feministisch sei. Die Akademie Zweite Moderne nimmt sich vor, die Unterrepräsentanz von Komponistinnen und non-binären Menschen im Musikbetrieb zu bekämpfen und jährlich zehn Tonsetzerinnen einzuladen. Als Schirmherrin konnte Nuria Schönberg-Nono, Tochter von Arnold Schönberg, gewonnen werden.

Hat binnen kurzer Zeit ein respektables Programm aus dem Boden gestampft: Milo Rau © APA/GEORG HOCHMUTH

46 Produktionen stehen auf dem Programm, 45.000 Kaufkarten werden aufgelegt, das Budget beträgt 14,4 Millionen Euro. Geboten werden große Namen mit Widerstandskraft: Der russische Exilregisseur Kirill Serebrennikov inszeniert im Burgtheater, der Ungar Kornél Mundruczó die jüdische Familiengeschichte „Parallax“. Performerin Carolina Bianchi schluckt in „Die Braut und Goodnight Cinderella“ nun auch live in Wien K.-o.-Tropfen und Jossi Wieler bringt seine preisgekrönte Jelinek-Inszenierung „Angabe der Person“ ins Volkstheater. In „Lacrima“ seziert die Französin die globale Produktionsgeschichte eines royalen Hochzeitskleides, Biennale-Gewinnerin Christiane Jatahy lässt Hamlet als Frau zurückkehren und Performance-Star Florentina Holzinger feiert mit „Sancta“ ihre Opern-Premiere – eine heilige Messe zwischen „Askese und Ekstase“.

Karten sind ab sofort erhältlich: festwochen.at