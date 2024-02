Über den Hintereingang wird das Publikum mit dem Lastenaufzug nach unten geschickt, um in der Halle G im Wiener Museumsquartier Platz zu nehmen: auf der zur Tribüne umfunktionierten Bühne. Mit Blick auf eine weitere Tribüne, auf der fünf Performerinnen und Performer in schrägen und fantastischen Kostümen Platz genommen haben; teils weit voneinander entfernt. Sie reden über absonderliche Gerüche, Bewegungsmuster, erotische Geschichten an einem Grazer Häusl und Ähnliches.