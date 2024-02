Die Sicherheitsschleuse ist das Wurmloch in eine Parallelwelt: Für Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) stand am Sonntagabend ein echtes Auswärtsspiel an. Nach dem Tod eines Häftlings waren die Herren Kommissare bald mit ihrem Latein am Ende. „Machen Sie sich nicht allzu viel Hoffnungen, dass Sie den Fall aufklären“, nimmt der Anstaltsleiter die Illusionen.

Machtspiele, Drogen, Korruption, Läuterung, inneres Exil. Es begegneten handelsübliche Gefängnis-Ingredienzen und im Herzen tote Häfenbrüder-Typen. Beispielhaft wurde eine Geschichte erzählt, die den Kontrast der Prognosen fein herausarbeitete: Dem gar nicht mehr so kleinen Buben Ferdinand wird eine große Zukunft als Pianist prognostiziert, von seinem inhaftierten leiblichen Vater wird nichts (Gutes) mehr erwartet. Das Schicksal des Wunderkinds spiegelte die Gewaltspirale im Gefängnis.

Geduld war gefragt, die Ermittler erscheinen erst um exakt 20.33 Uhr auf dem Bildschirm. Dass die Münchner Veteranen überhaupt noch auftauchen, ist ihrer langen, selbst auferlegten Kündigungsfrist geschuldet. Erst 2025 ist Schluss.

