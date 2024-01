Ich hoffe nur, dass du, wenn du erwachsen bist, ein paar gute weiße Leute bekommst, die dich gut behandeln, dich nett behandeln“, bekam Oprah Gail Winfrey in ihrer Kindheit von der Großmutter zu hören, bei der sie aufwuchs. Der Weg des auf einem kleinen Hof in Mississippi aufgewachsenen Mädchens war vorgezeichnet, die Aussicht, Hausangestellte einer freundlichen Person zu werden, die vermeintlich hoffnungsvollste Perspektive am Horizont.

Die ständige Horizonterweiterung zieht sich seither durch das Leben jener Frau, die morgen ihren 70er feiert und für den märchenhaften Aufstieg steht, dessen Ausgangspunkt der niedrigst denkbare war: Mit neun Jahren wurde sie vom Cousin vergewaltigt, mit 14 Jahren schwanger, das Kind verlor sie nach der Geburt. Sie ließ ihre Heimat zurück und siedelte nach Tennessee zu ihrem Vater, nach der Highschool arbeitete sie bei einem Radiosender. Positionen als Reporterin und Nachrichtensprecherin erwiesen sich nur als Zwischenstationen, zu Hause war die Amerikanerin mit ihrer Leidenschaft im amerikanischen Talkshow-Geschäft, das sie jahrzehntelang prägte, wie niemand anderer.

Nie um eine Träne verlegen

Knapp 40.000 Gäste begrüßte sie zwischen 1986 und 2011 in „The Oprah Winfrey Show“. Interviews führt sie auch heute noch, aber ausgewählter als früher, etwa wenn ein aufbegehrender britischer Prinz nach dem großen Sprachrohr sucht: Das Interview mit Harry und seiner Frau Meghan sorgte 2021 global für Schlagzeilen. Oprah schuf einen Ort für Bekenntnisse, eine Art TV-Beichtstuhl, auf dem Barack Obama ebenso Platz findet wie Lance Armstrong. Offenbarungen, Erkenntnisse und Geständnisse: Wie keine lockert sie Zungen und Herzen der Gäste, vermengt Privates mit Politischem und ist nie um eine Träne verlegen.

Chancen auf das Präsidentinnenamt

Der Einfluss der stilprägenden Afroamerikanerin, die sich mit einem Medienimperium zur Selfmade-Milliardärin emporhievte und die noch vor Obama vorlebte, dass die Hautfarbe in den USA keine Barriere sein muss, ist kaum zu unterschätzen: Als „Top-Alpha-Weibchen der USA“, beschrieb sie einmal eine Kolumnistin der „New York Times“, sie sei mächtiger als der Präsident – oder die Präsidentin. Chancen auf dieses Amt wurden ihr in der Vergangenheit oft nachgesagt, von Ambitionen beantwortet wurden sie nie. Stattdessen lenkt sie über ein einmaliges Netzwerk an einflussreichen, wohlhabenden und reichen Persönlichkeiten.

Oprah, von allen leichthin und weniger kumpelhaft als respektvoll beim Vornamen genannt, ist seit kurzem auch in der National Portrait Gallery in Washington zu finden: Abgebildet in lilafarbener Robe mit Olivenzweig in der Hand. Die Farbe ist indirekt Werbung für die Neuauflage des Films „Die Farbe Lila“, für den sie 1986 eine Oscar-Nominierung als Nebendarstellerin erhalten hatte.