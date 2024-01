Der Zahl sieben kommt ja – nicht nur in der Bibel – eine besonders Bedeutung zu und gilt in vielen Ländern (nicht in Asien!) als Glückszahl. Insofern stehen die Grazer Bluestage, die heuer zum siebenten Mal über die Bühne gehen, unter einem guten Stern. Am 26. und 27. Jänner präsentieren Formationen aus dem In- und Ausland wieder die verschiedenen Spielarten des Blues. Am ersten Tag spielen Paul Millns und Nico Pentelow aus Großbritannien auf, danach demonstrieren Bluestage-Kurator „Sir“ Oliver Mally samt Band und Gastgitarrero Peter Schneider, wie vielschichtig zwölf Takte und drei Akkorde sein können. Am zweiten Tag gastiert das Lovesick Duo aus Italien im Grazer Orpheum, The Bluesanovas aus Deutschland machen den Abschluss.

Paul Millns ist seit Jahrzehnten „Darling“ von Musikkritikern – und Publikum. Der Brite, der bereits mit Größen wie Eric Burdon, Alexis Korner, John Mayall oder John Martyn zusammengearbeitet hat, veröffentlichte bereits 16 Alben, seine musikalische Visitenkarte ist eine explosive Mischung aus Soul, Blues und Rock. Stimmlich wird Millns gerne mit Tom Waits oder Joe Cocker verglichen, seine oft sozialkritischen Texte sind durchtränkt von typisch britischem Humor.

„Sir“ Oliver Mally: Musiker und Bluestage-Kurator © Anna Ehrlic

Oliver Mally, der auch die diesjährigen Bluestage kuratiert, erkundet seit mehr als 30 Jahren wie ein Feldforscher die diversen Schattierungen dieser Musik und hat längst herausgefunden, dass die Kraft des Blues oft in der Stille, der Reduktion liegt. Begleitet wird er von Alex Meik am Bass und Peter Lenz an den Drums. Der Münchner Gitarrist und Songwriter Peter Schneider ist bereits Stamm-Stargast und destilliert aus seiner Gitarre voll Leidenschaft die Bluesessenz.

Das Lovesick Duo aus Italien © KK

Mit dem Lovesick Duo aus Bologna – das bereits als Vorband für Zucchero aufgetreten ist – kann man lustvoll in den amerikanischen Soundkosmos der 40er- und 50er-Jahre eintauchen, ihre Musik ist tief in der Country-, Rock & Roll- und Western-Swing-Musik verankert. The Bluesanovas wiederum haben sich in den vergangenen Jahren einen Status als Live-Geheimtipp erarbeitet, dreimal hat das Quintett bereits den „German Blues Award“ gewonnen. Und niemand Geringerer als Eric Clapton – auch keine geringe Auszeichnung – hatte die fünf Münsteraner für die Deutschlandtour 2022 als Support-Act eingeladen.