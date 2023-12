Kaum hat der verliebte Ehemann den Raum verlassen, bricht die scheinbar so ehrsame Braut in manisches Gelächter aus – und holt die Giftampulle aus dem Versteck. Da wird also noch einiges passieren im eleganten Salon von Miss Betty, die offenbar auch schon einige Ehemänner hinter sich hat. Und schon rollen die Opening Credits einer Produktion, die unter dem Titel „The Elephant in the Room“ einen wilden Genremix aufbietet. Nicht nur in Sachen Artistik.