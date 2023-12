Die ersten Worte bekommt Bagira in den Mund gelegt: „Wir schlagen ein neues Dschungelbuch auf, erzählt im Hier und Jetzt, im Indien von Heute“. Der von „Burgtheater“-Schauspieler Nicholas Ofczarek gesprochene Panther (Text Alfred Komarek) geht auf den anglo-indischen Erzähler Joseph Rudyard Kipling zurück. In der heute erstmals gezeigten „Universum“-Adaption gibt die Großkatze als Erzähler den Reiseleiter durch die Welt vom Menschenkind, das von Dschungeltieren aufgezogen wird.

Kipling, der zu Lebzeiten mit Dickens und Shakespeare verglichen wurde, gilt bis heute als der jüngste Autor, der je einen Literaturnobelpreis (1907) erhielt. Erinnert wird der Indien-Chronist heute in erster Linie für jene Kurzgeschichtensammlung, die zwischen 1894 und 1895 erschien: das Dschungelbuch.

Die „Universum“-Doku nimmt auf Kiplings Vorlage und die berühmte Disney-Verfilmung Bezug, eine Nacherzählung ist sie nicht. Zu weit entfernt ist die in gut und böse aufgeteilte Fiktion des britischen Autors von den Regeln der Natur und zu weit entfernt ist der Exotismus des 19. Jahrhunderts von der globalen Realität 130 Jahre später.

Maßgeblichen Anteil an der internationalen Koproduktion unter Federführung des ORF hat der indische Kameramann Kalyan Varma (siehe Interview rechts), von dem auch die Idee zu dem Projekt stammt. Vier Jahre lange arbeiteten er und sein Team daran, einzigartige Szenen einzufangen, etwa von einem lahmenden Tiger, der auf Jagd geht, oder einem Lippenbär, der seine Jungen liebevoll in einer Höhle aufzieht und später am Rücken transportiert. „Bei dieser Produktion, bei der uns zusätzlich auch die Pandemie sowie die Klimaveränderungen vor große Herausforderungen stellten, spielten auch Ausdauer und Einsatz eine entscheidende Rolle“, erklärt dreiD-Produzent Lukas Kogler. Weltformat haben bei diesem neuen „Dschungelbuch“ neben den Naturaufnahmen auch die Musik: Der Grazer Komponist Thomas Wander („Independence Day: Die Wiederkehr“) vertonte zum ersten Mal einen Dokumentarfilm.

Verkaufserfolg mit Ansage

Ein Glanzstück des Jahres ist diese Neuproduktion für die „Universum“-Redaktion, die mit dem „Dschungelbuch“ einen potenziellen Verkaufsschlager im Programm hat. „Unser Anspruch ist es, Filme herzustellen, die dann in 50 oder 60 Ländern gezeigt werden“, erklärt „Universum“-Chef Gernot Lercher. In Bezug auf die Dokumentation des australischen Regisseurs Jeremy Hogarth ist der Steirer sicher: „Ich traue mich jetzt schon zu sagen, dass dieser Film wie die berühmte warme Semmel über den Tisch gehen wird.“

Das liegt auch am guten, globalen Ruf der 1987 gegründete Naturfilmreihe. Bei Veranstaltungen wie der Fernsehmesse MIPTV in Cannes gehört „Universum“ zu den Verkaufsschlagern des ORF, der mit den Einnahmen wiederum neue Episoden finanzieren kann. Aktuell profitiere die Abteilung vom globalen Interesse an Natur- und Umweltschutz, erklärt Lercher, der eine „weltweite Renaissance“ Naturfilms erlebt.