Natürlich ist es so, dass sich die Herkunft des Künstlers in der DNA seiner Musik niederschlägt. Chuck LeMonds wurde in St. Louis geboren, den Mississippi in Griffweite. Seine Vater Sonny war Wanderarbeiter, Erntehelfer, von ihm lernte Chuck, wie man auf fahrende Züge springt. Chucks Mutter wiederum, Marilyn, war Sängerin. All das hört und spürt man in der Musik von Chuck LeMonds: Den mystischen Fluss, das Pfeifen der Züge, das unermüdliche Streben nach Weite und Freiheit.

„Sacred Gossip“ heißt das neue Album von Chuck LeMonds, den es vor mehr als 30 Jahren in die Steiermark verschlagen hat; der Liebe wegen, wie man so sagt. In der hiesigen Live-Szene ist LeMonds Garant für qualitätsvolle, empathische Auftritte; für erdige Songs, die dennoch in den Himmel streben. „Country Soul“ bezeichnet er selbst diese Musik, die in einer langen Tradition steht, aber dennoch eigenständig atmet. Uneitel wie seine Musik auch die weitere Selbstbeschreibung LeMonds: „Zutiefst ehrlich sein, viel mehr gibt es über mich als Musiker nicht zu sagen.“

„Sacred Gossip“ also, heiliges Gerücht. Kein Gerücht ist, dass diese zehn Songs (plus ein „Ghost-Track“) die Essenz von LeMonds Kunst ergeben: sorgsames Songwriting, großartiges, aber nie aufdringliches Gitarrenspiel, entspannte Stimme und Texte voll Aufrichtigkeit und Engagement. Woody Guthrie mag an der Kreuzung dieser Musik stehen, John Hiatt, John Cougar Mellencamp, Jackson Browne oder gar Bob Dylan mögen am Wegesrand zuhören - aber am Ende des Tages sitzt nur ein Mann am Ufer des Mississippi, der längst auch durch Österreich fließt: Chuck LeMonds.

Chuck LeMonds. Sacred Gossip. Live in Trees Music. Infos unter: chucklemonds.org