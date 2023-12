Artistik, Slapstick und Poesie in der Insektenwelt

Reportage. Geschenktipp in letzter Minute: Der Cirque du Soleil kommt wieder nach Österreich! In „Ovo“ ist der Kärntner Gerald Regitschnig der Vater der Insektenkolonie. Ab 1. Februar 2024 in Wien zu bestaunen.