Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich Pinguine je beneiden würde: ins Freibad bei bis zu 50 Grad minus, das halbe Jahr ist es stockfinster, und immer nur Fisch, Fisch, Fisch. Wie nun aber zu lesen war, hat die Forschung herausgefunden, dass antarktische Zügelpinguine pro Tag bis zu 10.000 sekundenkurze Nickerchen machen. So kommen sie auf täglich elf Stunden Schlaf.

Ein solcher Lifestyle erscheint mir, zumal in einem noch ganz neuen, aber schon zugeschneiten Dezember, durch und durch nachahmenswert. Abgesehen davon kann man hier wieder einmal sehen, wie klug die Natur das eingerichtet hat: Den Sekundenschlaf als Massenphänomen hat sie auf den einzigen Kontinent ohne Kraftfahrzeugverkehr verlegt, mit bestimmt günstigsten Auswirkungen auf die örtliche Unfallstatistik.

Dramatisch gestalten sich dafür, so die Privatwahrnehmung, die aktuellen Fieberkurven hierzulande: Jeder, dem man erzählt, dass man grad Corona hatte, sagt: Ah so? Ich auch. Der Mann hatte es überhaupt gleich zweimal in zwei Wochen. Er ist halt ganz ein Gründlicher. Bzw. eines von den armen Schweinen, die einen sogenannten Covid-Rebound erleben: die Rückkehr der Symptome nach scheinbarere Gesundung, mit Übelkeit, Schüttelfrost, Zickzack-Fieberkurven etc. etc. in wildem Staffellauf. Macht Sorgen. Und zwischendurch fragt man sich schon fast, ob man den Arzt rufen soll oder den Exorzisten.

Den Männerschnupfen gibt es also doch

Männerschnupfen war das jedenfalls keiner, und falls Sie Anfang des Jahres auch gelesen haben, dass es den gar nicht wirklich gibt: Irrtum, er ist inzwischen rehabilitiert, weil, sagt die Wissenschaft, der männliche Körper auf Infekte anders reagiert als der weibliche. Nämlich heftiger.

Sich darüber zu amüsieren, dass der Gefährte sich aus jeder kleinen Verkühlung gleich eine Nahtoderfahrung herausspengelt, ist ein beliebter Frauensport. Bzw. wahrscheinlich eine nur zu natürliche Reaktion, wenn man es mit einem Geschlecht zu tun, das sich zwar unglaublich schwertut, seine Gefühle zu artikulieren, aber nicht aufhören kann, seine Symptome zu beschreiben. Dennoch wollen wir nicht vergessen: Manchmal ist jedes Mitleid verdient. Und falls nicht, kann man ja immer noch im Pinguinmodus Gejammer per pünktlich einsetzendem Sekundenschlaf parieren. Bekanntlich gehen Pinguine lebenslange Partnerschaften ein. Bestimmt helfen 10.000 Nickerchen pro Tag beim Führen dauerhaft glücklicher Beziehungen.