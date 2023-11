Ihm fallen pro Jahr mehr Songs ein, als anderen in zwanzig. Stephin Merritt, 58-jähriger Songwriter aus New York, müsste eigentlich weltberühmt sein, aber der Mann lebt auch in einer ständigen Verweigerungshaltung. Seine Songperlen sind niemals aufpoliert: Der Mann produziert im Heimstudio körnigen Low-Fi-Pop. Reich an Ideen und süffigen Melodien, aber ungemein karg in der Ausführung. Der Multiinstrumentalist, der als großer Schweiger gilt, ist als Musiker ungemein produktiv.

Meilensteine seiner Diskografie sind zwei große Konzept-Alben. Das fast dreistündige „69 Lovesongs“, erschienen 1999, besteht tatsächlich aus 69 Liebesliedern. Gefühlvoll, aber nie kitschig, oft beißend komisch, beleuchtet der aus einer Hippie-Familie stammende Merritt dabei die Facetten der Liebe. Einen dieser Songs („The Book of Love“) hat Peter Gabriel in seine Setlist aufgenommen. Wobei Gabriels Fassung wesentlich glatter und rührseliger klingt, als das Original.

Mit einem ähnlich kapitalen Album feierte Merritt seinen 50. Geburtstag. In „50 Song Memoir“ ließ er 2017 sein Leben Revue passieren. Für jedes Lebensjahr ein Lied: „Ich habe den Verdacht, dass mein ganzes Leben in diesem Album verschwunden ist“, meinte Merritt, angesprochen auf das schwierige Verhältnis von Erinnerung, Selbsttäuschung und autobiografischer Konstruktion, von dem „50 Song Memoir“ geprägt ist.

Dass der Mann mit dem auffälligen Bassbariton musikalisch gar nicht so sehr ins Singer-Songwriter-Folk-Eck passt, fällt angesichts der von ihm gewählten Instrumentation nicht so schnell auf. Sein Low-Fi-Pop hat jedoch viel stärkere Affinität zu New Wave und Synthie-Pop der frühen 80er-Jahre. Auf „50 Song Memoir“ singt er auf „1980: London by Jetpack“: „Meine Wurzeln sind die ,Neuen Romantiker‘, auch wenn sich die Kritiker darüber beschweren.“

Am Freitag gastieren The Magnetic Fields beim Singer-Songwriter-Festival „Autumn Leaves“ im Grazer Dom im Berg. Es gibt Restkarten.