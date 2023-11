Sich vom Erbe der Band, die einen groß gemacht hat, zu lösen, das schafft wahrlich nicht jeder Künstler. Nach 16 gemeinsamen Jahren mit der Hamburger Indie-Rocktruppe Blumfeld war es für Sänger und Gitarrist Jochen Distelmeyer 2007 an der Zeit, musikalisch neue Wege zu bestreiten – im Alleingang. Experiment geglückt: Die Bandphase hat er erfolgreich hinter sich gelassen, dieser Tage bestreitet der 56-Jährige seine Gigs in reduzierter Form. So auch im Grazer Orpheum, wo am Sonntag eine überschaubare Anzahl an Fans den sanftmütigen Sounds des Liedermachers horchte. Umso intimer die Atmosphäre beim Auftritt im kleinen Extrasaal des Veranstaltungshauses. Als der Singer-Songwriter pünktlich um 20.30 Uhr auf die Bühne kommt, durchdringt den Raum sofort ein Klang der Harmonie.