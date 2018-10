Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Intendantin Ekaterina Degot © APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER)

Die Intendantin des steirischen herbstes, Ekaterina Degot, hat sich am Freitag bei einer Pressekonferenz sehr zufrieden mit der Bilanz ihres ersten Festivals in Graz gezeigt. Über 45.000 Besucher wurden beim Volksfronten-Parcours, dem Begleitprogramm und dem Musikprotokoll verzeichnet. Fast die Hälfte gab bei einer Befragung an, zum ersten Mal dabei zu sein.