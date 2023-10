„Times of Change“ Vol. 1 und Vol. 2 hießen die beiden letzten Alben der Jazz Bigband Graz (JBBG Smål), übrigens noch mit dem 2021 verstorbenen Tastenvirtuosen Uli Rennert an Bord. Seherische Titel, denn seither änderte sich ja viel, nicht nur durch Corona. Eigentlich könnte die jüngste CD der fabelhaften Feldforscher in Sachen Jazz und Umgebung gut und gern auch Vol. 3 sein, denn sie beleuchtet „den zwischenmenschlichen Raum, der durch die Pandemie immer mehr in den Fokus gerückt ist, und den derzeitigen Zustand unserer Gesellschaft“, sagt Bandleader und Trompeter Horst-Michael Schaffer. Wie sich sein 19tett mit der Ausdruckskraft der Musik Themen wie „Angst“, „Hoffnung“, „Widerstand“ oder „Freiheit“ nähert, ist auf „The Space Between Us“ nachzuhören.



Das Album kommt zwar offiziell erst am 1. Dezember auf Heinrich von Kalneins Label Natango Music heraus, aber die erste Single („Becoming“) ist schon erschienen, und einen Vorgeschmack samt ausgefeiltem Sound- und Lichtdesign gibt es am 10. Oktober live im Schauspielhaus Graz.



Jazz Bigband Graz: 10. 10., 19.30 Uhr, Schauspielhaus Graz. Karten: Karten: Tel. (0316) 8000. schauspielhaus-graz.com,

jazzbigbandgraz.com