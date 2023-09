Die Alpenvereinshütte am Rennfeld, das Kernstock-Stüberl in Leutschach, Straßennamen und Plätze, Aussichtswarten, Denkmäler oder das Museum im Schloss Festenburg – sie alle tragen bis heute den Namen von Ottokar Kernstock. Mehr als 200 solcher Kernstock-Denkmäler zählte eine Statistik in den 1970er Jahren. Wie viele es heute noch sind, ist nicht erfasst. Österreichweit dürften es aber noch um die fünfzig sein.