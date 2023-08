Es ist eine kleine, aber doch durchaus allgemein bekannte Glaubensgemeinschaft in Österreich, die zuletzt in die Schlagzeilen geriet, weil es ein Sprengstoffattentat während einer Zusammenkunft von Gläubigen in Leibnitz gab: Die „Zeugen Jehovas“, die ursprünglich unter dem Begriff „Bibelforscher“ bekanntgeworden waren. Motiv und Täter sind unbekannt.