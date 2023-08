Warum scheitern wir in Fragen der Moral so häufig an unseren eigenen Ansprüchen?

Hanno Sauer: Ich denke nicht, dass wir scheitern. Es gibt ja diesen berühmten Satz in der „Dreigroschenoper“ von Bert Brecht: „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral“, der signalisiert, dass Eigeninteressen und Moral im Widerspruch stehen. Doch das stimmt ja nicht, und das wissen wir auch. Denn auf lange Sicht lebt es sich weitaus besser, wenn man sich kooperativ zeigt und sich auch mit anderen zusammentut.

Muss man sich die Frage nach der Moral erst einmal leisten können? Oder anders gefragt: Was wiegt schwerer - Werte oder wirtschaftliches Fortkommen?

Gut und Böse sind eine menschliche Erfindung, mit moralischen Normen organisieren wir unser Zusammenleben. Moral speist sich auch aus Normen, die ein Zusammenleben ermöglichen. Das wirtschaftliche Fortkommen ist wichtig, aber der Mensch braucht Werte.



Die Geburtsstunde der Moral, so schreiben Sie in Ihrem aktuellen Buch, geht mit sozialen Sanktionen einher. Würde es also ohne Sanktionen gar keine Moral geben?

Moral ohne Sanktionen, also ohne Strafe? Ich denke nicht, dass das klappen würde. Die Frage ist nur, wer wofür bestraft wird, und wie hart die Sanktionen sind. Alle Gesellschaften haben soziale Normen, und die werden immer mit Sanktionen verbunden sein.

Sind wir in Fragen der Moral in unserer heutigen Zeit an einem Tiefpunkt angelangt?

Überhaupt nicht. Aber jede Generation hat das Gefühl und den Eindruck, dass es einen Werteverfall gibt, und dass die nachwachsende Generation aus Taugenichtsen besteht. Aber das ist ein Fehlschluss, wie bei einer optischen Täuschung. In Wirklichkeit gibt es ziemlich solide Anzeichen für das Gegenteil.

Welche?

Fakt ist: Sämtliche Minderheiten werden heute besser behandelt als noch vor 30 Jahren. Und auch die Lage der Frauen hat sich verbessert. Aber es stimmt schon: Wir leben in sehr polarisierten Zeiten und in großen gesellschaftlichen Gruppen. Aber ohne Moral würde es keine geselligen Menschen geben, sondern nur gewalttätige Egomanen. Die Gewalt ist im Laufe der Zeit immer geringer geworden, die Menschen sind von Jahrzehnt zu Jahrzehnt friedlicher geworden und man kann sagen: Wir sind die Nachkommen der Freundlichen.

Andererseits schauen wir seit Jahren zu, wie Menschen auf der Flucht nach Europa ertrinken. Sind wir abgestumpft?

So zynisch das auch klingt, aber in vielen Fällen bleibt einem nichts übrig, als zuzuschauen, weil weder Sie noch ich dabei groß etwas verändern können. Unser Mitgefühl hat auch stets seine Grenzen, wenn es sich um Menschen handelt, die wir noch nicht einmal sehen. Dann gelingt es uns oft nicht, das Mitgefühl und die Fürsorge aufzubringen, die eigentlich angemessen wären. Was noch dazu kommt: In der gesamten Menschheitsgeschichte hat sich ein „Wir gegen die“-Denken herausgebildet und eine Konzentration auf das völkische Denken - all das wurde als normal im Zusammenleben gesehen.



„Europäische Intellektuelle neigen zum Pessimismus“, schreiben Sie - liegt der Grund nicht im grauenhaften 20. Jahrhundert?

Nein, das glaube ich nicht. Das war vorher schon so. Die Rolle der Intellektuellen wird so verstanden, dass man sich kritisch zur eigenen Gesellschaft verhält und die Mängel sieht. Aber eine ausbalancierte Einschätzung war schon vor dem 20. Jahrhundert nicht gegeben. Seit Rousseau sind Europas Intellektuelle Kulturkritiker.

Warum sind Sie Optimist?

Über mehrere Generationen hinweg bin ich Optimist. Dass der Mensch aus ziemlich krummem Holz gemacht ist, ist die pessimistische Sicht der Geschichte, gleichzeitig gibt es Mechanismen kulturellen Wandels, die das Potenzial haben, moralische Fortschritte mit sich zu bringen.

Wokeness, also die Wachheit gegenüber Ungerechtigkeiten, wird mitunter als Überspanntheit einer gereizten Gesellschaft empfunden: Wie sehen Sie das?

Im Grunde ist es ein guter Trend, woke, also wach zu sein. Aber wie alle guten Entwicklungen kann auch diese degenerieren oder sogar entgleisen. Der Gipfel der Wokeness ist meiner Meinung nach überschritten, jetzt wird sortiert und geschaut: Was war gut an dieser Entwicklung der Gesellschaft?Erst kommen die guten Ideen, und irgendwann fängt die Degeneration an. Im Großen und Ganzen ist das aber eine richtige und notwendige Bewegung. Jede Gesellschaft muss sich da neu finden und erfinden.

Gibt es aktuell Anzeichen, dass wir irgendwann wieder ein goldenes Zeitalter erleben?

So etwas hat es ja nie gegeben. Aber wenn es je so etwas geben sollte, dann ist das jetzt.