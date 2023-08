Bevor die Vorbereitung zu den "Sommergesprächen" in die Intensivphase eintrat, standen für Susanne Schnabl im Juli noch Heimaturlaube an. Für die gebürtige Klagenfurterin und ihre Familie bedeutete das eine Auszeit in Kärnten und Vorarlberg, im Heimatbundesland ihres Mannes Thomas Wunderlich (Chef vom Dienst bei Ö 3). Pure Erholung war für die 43-Jährige allerdings nicht angesagt, ein "Semi-Arbeitsurlaub" sei es gewesen, erzählt Susanne Schnabl-Wunderlich, wie sie mit vollem Namen heißt.

Die umfassenden und fordernden Vorbereitungen auf die am 7. August startendenden "Sommergespräche" beschreibt sie als "Arbeitsmarathon". Ein Marathon, den die Kärntnerin 2016 schon einmal meisterte, damals mit viel Lob für ihre Interviewführung bedacht. Von ihrem damaligen Gesprächspartnern ist heute keiner mehr Vorsitzender einer Partei: Matthias Strolz, Frank Stronach, Eva Glawischnig, Heinz-Christian Strache, Reinhold Mitterlehner und Christian Kern haben sich allesamt zurückgezogen. Die Spitzenpolitik hat sich seither zumindest zweimal weitergedreht, die Interviewerin ist geblieben. Heuer heißen ihre Gäste Karl Nehammer, Andreas Babler, Herbert Kickl, Werner Kogler sowie Beate Meinl-Reisinger.

War 2016 zu Gast bei den "Sommergesprächen": Frank Stronach ©

Als die ORF-Führung heuer erneut Schnabl zu den "Sommergesprächen" bat, habe sie "gut nachgedacht", bevor sie schließlich zusagte, erinnert sich die Journalistin. Sie wollte neue Wege finden und wagen: "Machen wir doch was anderes", gab sie das Motto vor. Das Format lässt einiges zu, Facetten hat das traditionsreiche Format schon viele gezeigt. Legendär der Auftakt 1981, als Peter Rabl das Gespräch mit dem damaligen Vizekanzler Norbert Steger hitzebedingt in den Pool verlegte. Das Studium hatte Susanne Schnabl einst von Kärnten nach Graz geführt, wo sie ein Philologiedoktorat abschloss. Schon davor begann sie ab 2002 im Radiosegment ihre journalistische Laufbahn. Von Ö 3 und Ö 1 führte ihr Weg 2010 ins Fernsehen, seit 2012 präsentiert sie das Politmagazin "Report" und gilt als eine der versiertesten Interviewerinnen des Landes.

Für diese Bilderbuchkarriere habe es kein Drehbuch gegeben, betont sie, der Weg hätte auch in eine andere Richtung führen können. "Ich bin keine Sandkistenspielerin gewesen, die schon damals wusste, ich möchte einmal ein Mikrofon in der Hand halten", erzählt sie schmunzelnd. Auch eine Karriere an der Universität war für eine Weile im Raum gestanden. Am Ende habe aber "das eine das andere ergeben", und der Journalismus wurde berufliche Heimat.

Für ihre zweiten "Sommergespräche" wünscht sich Schnabl eine Verlangsamung des Formats, auch deswegen wird ausnahmsweise nicht live gesendet. Die Interviews mit den Parteivorsitzenden werden jeweils am Freitag vor der Ausstrahlung aufgezeichnet. Die Abkehr von der aktualitätsgetriebenen Livesendung soll, als Schritt zurück, die Perspektive auf das Grundsätzliche öffnen, wünscht sie sich: "Vieles von dem, was die Tagesschlagzeile ist, hat damit zu tun, dass in der Politik auch Nebelmaschinen angeworfen werden. Unser Job ist es, diesen Nebel zur Seite zu schieben und die Fragen zu Wesentlichem zu stellen."

Wenn ihre Gesprächspartner im Studio nicht sofort verifizierbare Daten präsentieren, will sie mit Transparenz reagieren: "Natürlich bin ich gut vorbereitet, aber kein Realtime-Lexikon. Journalismus ist Recherche und das braucht auch Zeit. Check, Re-Check und Double-Check. Das geht in einer Livesituation nicht." Für den Faktencheck gibt es im Anschluss die ZiB 2.

Die Suche nach der sachlichen Diskussion

In den Interviews, die bis 4. September im Wochenrhythmus in ORF 2 zu sehen sein werden, will sie den Fokus auf die Zukunft und jeweilige Lösungsansätze der Parteien für die Probleme unserer krisenreichen Zeit richten: "Sehr konkret festgemacht im Hier und Jetzt spürt jeder von uns mittlerweile, was nicht funktioniert. Uns treibt nun die Frage um, wie wir da rauskommen, wo gibt es Konzepte und Lösungen. Darum geht es mir, das einzufordern."

Die Suche nach den Formen einer kritischen, diskursfähigen Öffentlichkeit verfolgt die ORF-Journalistin seit Jahren. 2018 veröffentlichte sie mit dem Buch "Wir müssen reden" ein leidenschaftliches Plädoyer für eine erneuerte Debattenkultur.

Lehrreiches Elternhaus

Das argumentative Rüstzeug für intensive "Sommergespräche" wurde schon in ihrem Kärntner Heimathaus geschult. "Bei uns wurde zu Hause immer viel diskutiert, von uns Kindern wurde die eigene Meinung eingefordert. Wenn man etwas wollte, musste man das argumentieren. Einen Blankoscheck hat es nie gegeben", so Schnabl. Ihr Vater führte eine Tischlerei, die mittlerweile ihre Schwester übernommen hat. Mit Parteipolitik hatten ihre Eltern nichts am Hut: "Meine Eltern waren ja beide selbstständig, da ist es um andere große Fragen gegangen."

Die selbst früh erlebte Qualität einer gesunden Diskussionskultur versucht die Philologin mittlerweile auch an ihre Tochter und ihren Sohn weiterzugeben. Für ihren zweiten Auftritt bei den "Sommergesprächen" hat sich Schnabl das politische Epizentrum ausgesucht: das renovierte Parlament. Nach Jahren multipler Krisen und in einer nicht zu übersehenden Vorwahlkampfstimmung erwartet die Kärntnerin eine komplexe Gemengelage. "Es geht darum, die Zügel in der Hand zu halten und Antworten einzufordern – stellvertretend für das Publikum." Dieses soll im anhebenden Vorwahlkampf eine Orientierungshilfe erhalten: "Der Anspruch ist der, herauszuarbeiten, was ich bekomme, wenn ich X oder Y wähle."

Susanne Schnabl und Heinz Fischer ©

Wie ihre Vision für die "Sommergespräche" konkret aussehen könnte, darauf geben Schnabls akribisch vorbereitete und sachlich geführte Interviews im "Report" einigen Hinweis. Oder auch das gemeinsam mit Hanno Settele geführte "20 Fragen"-Interview zu Jahresbeginn mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Am 7. August geht es los.