Outdoor

1 Gravity & Other Myths. Die offizielle Eröffnung bestreiten sie am 28. Juli im Opernhaus, aber die Genietruppe performt auch auf der Straße: "Playbook" heißt die atemberaubende Show, bei der die flugtüchtigen Australier unter freiem Himmel mit der Schwerkraft spielen.

Graz, Tummelplatz (29. 7., 10 Uhr), Mariahilferplatz (30. 7., 10 Uhr), Murpark (2. 8., 11 Uhr), Stainz, Hauptplatz (2. 8., 20 Uhr)

2 Straßenfeste. Wenn ein Festival die Straße schon im Namen trägt, ist das natürlich eine Selbstbeauftragung. In der Hinsicht leistet die aktuelle Ausgabe von La Strada in Sachen Straßenkunst ganze Arbeit. Das Festival, das am Freitag startet, hat ab Samstag eine ganze Open-Air-Reihe mit Festcharakter im Programm. Den Auftakt macht "Entrada al paradís" auf dem Grazer Hauptplatz: Die "Hoch-Zeit der Kunst" am 29. Juli ist das Eröffnungsfest für alle – und eine Einladung zum Tanz –, gemeinsam mit Akrobaten und Akrobatinnen, katalanischen Chorsängerinnen, einem niederländischen Performancekollektiv und einer steirischen Band. Und mit möglichst viel Publikum, das beim Aufbruch ins Paradies mitfeiern und -tanzen will. Tags darauf, am 30. Juli, wechseln die Feierlichkeiten auf den Kaiser-Josef-Platz: "Marketplace" heißt dort das Event mit Brassmusik, Akrobatik und Budenzauber in den Gastrobetrieben. Und das gleich von 16 bis 23 Uhr. Schwarzluftatmer haben aber zum Feiern und Tanzen ohnehin die ganze La-Strada-Woche lang Gelegenheit: Ab 29. Juli wird in der Kaiserfeldgasse allabendlich ab 21 Uhr zum "Open Dance" mit Livemusik geladen.

Entrada al paradís, Graz, Hauptplatz (29. 7., 19–23 Uhr); Marketplace, Graz, Kaiser-Josef-Platz (30. 7., 16–23 Uhr); Open Dance, Graz, Kaiserfeldgasse (29. 7. – 5. 8., ab 19.30 Uhr, jeweils ab 21 Uhr mit Livemusik)

3 Pirlin. Was Adrian Schvarzstein angreift, hat Witz und Wärme. Für La Strada widmet sich der Multiartist einem legendären Cremoneser, der für manche ein Stadtstreicher, für andere ein urbanes Original war: dem Viehflüsterer und Eigenbrötler Pirlin, der einen Gutteil seines Lebens selbst auf der Straße verbrachte. In dieser One-Man-Show feiert Schvarzstein Pirlin, seine Menschlichkeit, seinen Eigensinn und seine Narrheiten.

Graz, Murpark (1. 8., 11 Uhr): Weiz, Südtirolerplatz (1. 8., 18 Uhr)

Indoor

1 Putsch. Vielleicht ist das ja das einzige Praktikum, das wirklich existenzfit macht: Das Planetenparty Prinzip, Grazer Performance mit exquisiter Subversionsneigung, lädt zum Aufbegehren. Soll heißen: zum interaktiven Theaterspiel als Praktikant in einem authentischen Büroumfeld, in dem der Arbeitsalltag definitiv aus dem Ruder laufen soll.

Graz, ENW, Theodor-Körner-Straße 120 (1. bis 3. 8., jeweils 10 und 14 Uhr)

2 Dimanche. Die Menschheit wird von unkontrollierbaren Kräften der Natur überrascht. Klingt bekannt, ist aber so definitiv noch nie zu sehen gewesen: Das Klimachaos steht vor der Tür, doch eine Familie in ihren Sonntagsritualen ignoriert den Aufruhr der Elemente und bastelt sich mit allen Mittel eine eigentlich unhaltbare Normalität zurecht. Fantastisches Objekttheater von Focus & Chaliwaté aus Belgien.

Graz, Next Liberty (3. bis 5. 8., jeweils 19 Uhr)

Focus & Chaliwaté © La Strada

3 Continuum. Alles fließt? Definitiv in Johannes Bellinkx' magischer Performance, in der alles in Bewegung gerät (und bleibt). Auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, die in den Wahrnehmungsapparaten des Belgiers multidimensionale Sinnesreisen unternehmen.

Graz, Dom im Berg (31. 7. bis 2. 8., jeweils 14, 16, 18 und 21 Uhr)

Kinder

1 Neeweißnicht und Rosenrot. Brave Mädchen heiraten den Prinzen? Ganz so wie von den Gebrüdern Grimm gewohnt, erzählt das Theater Zitadelle diese Geschichte natürlich nicht. Witziges Kindertheater, das die alten Märchen inklusive Prinzen, Bären und Zwerge ehrt und dabei nicht selten in ganz ungewohnte Erzählecken abbiegt. Und die sind von ziemlich originellen Figuren bewohnt.

Graz, Lesliehof im Joanneumsviertel (3. bis 5. 8., jeweils 10 und 17 Uhr), Murpark (2. 8., 17 Uhr); Leibnitz, Schloss Seggau (1. 8., 17 Uhr); Stainz, Rauch-Hof (2. 8., 11 Uhr)

2 The Strambotik Kabaret. Der Wind als Triebfeder eines burlesken, poetischen Kabaretts der Seltsamkeiten: Analia Serenelli und Xavi Sánchez genügt ein Ventilator, um eine Vielzahl von Geschichten in Schwung zu bringen und in einer windzerzausten Traumwelt Figürchen und Objekte auf die unglaublichsten Fantasiereisen zu schicken. Figuren- und Objekttheater, Clownerie und Zirkus für Menschen ab drei.

St. Stefan ob Stainz, Stieglerhaus (28. 7., 17 Uhr); Graz, Lesliehof (29. bis 30. 7., jeweils 10 Uhr), Murpark (1. 8., 10 Uhr)

The Strambotik Kabaret © La Strada

3 Haute Heure. Barolosolo aus Frankreich bietet Zirkus zum Lachen und Staunen, und das für alle Altersgruppen. Löwen mit imposanter Bastmähne, akrobatische Cowboys und wagemutige Turmspringerinnen lassen die alte Zirkusherrlichkeit aufleben – und zwar mit dem nötigen Augenzwinkern, das darauf hinweist: Auch am Rande der Manege spielt sich hier jede Menge ab.

Graz, Hauptplatz (3. 8., 17 Uhr, 4. und 5. 8., 11 und 17 Uhr); Stainz, Bahnhofpark (2. 8., 18 Uhr)