In den "Sommergesprächen" wollen wir den Blick weiten.

Wir reden mit Menschen, die nicht in Österreich geboren sind,

aber einen starken Bezug zum Land haben. Heute: Schriftstellerin und Bachmann-Preisträgerin Ana Marwan.

Slowenien und Österreich sind heute zwei getrennte Staaten, doch über Jahrhunderte hinweg wurden beide Länder von einer gemeinsamen Geschichte geprägt: Gibt es Phantomschmerzen?

ANA MARWAN: Bei mir nicht, im Gegenteil, ich habe ja erlebt, dass durch den Beitritt Sloweniens zur EU die Grenzen gefallen sind, mit allen damit verbundenen positiven Auswirkungen.

In der Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts kam es zur Entfremdung der beiden Nachbarn: Die Verbrechen der Nazis, die Gewalt kommunistischer Partisanen und gegenseitige Gebietsansprüche folgten. Hängt das nach?

Ja, extrem. Ich finde, weder Österreich noch Slowenien haben die Geschichte richtig aufgearbeitet. Ich beobachte große Scheu vor dem Schmerz der Fakten, und das ist nicht richtig.

Passiert mit Ihnen etwas anderes, je nachdem, ob Sie auf Deutsch oder Slowenisch schreiben?

Ja, auf Deutsch bin ich direkter, schonungsloser, weil es doch eine spät erlernte Fremdsprache ist, die einem nicht so nahe geht, dass man Angst vor Verletzungen hätte. Gleichzeitig bin ich verspielter. Weil ich die fremde Sprache nicht mit einer Selbstverständlichkeit benutze, werden mir gewisse Strukturen, die zum Spielen einladen, bewusster.

Wie empfinden Sie es, dass viele Slowenen gut Deutsch sprechen, während Österreicher gerade ein "Hvala", Danke, hinbekommen?

Fremdsprachen zu lernen, ist immer irgendwie mehr ein Teil der Kultur kleinerer Länder. Die Gelegenheit, über den Rand zu schauen, ergibt sich zwangsläufig schneller. Ich finde aber generell, dass Kinder so gute Lernkapazitäten haben, dass sie alle mehrsprachig aufwachsen könnten; sie lernen so mühelos, dass ich es wirklich schade finde, dass das nicht überall Standard ist.

Wie erleben Sie Österreich?

Als ich vor 18 Jahren nach Österreich gekommen bin, hatte ich sehr stark das Gefühl, man muss im öffentlichen Raum zwischen leidenschaftlich und unerwartet – also Balkan – und funktionsfähig und organisiert – also Österreich – wählen. Man kann nicht beides gleichzeitig haben, musste ich damals auf eine erwachsene Art, die mir fremd war, feststellen. Dann dachte ich weiter, dass ich mein privates Chaos in der pünktlichen U-Bahn beibehalten und somit doch beides haben kann. Aber die Welten stießen doch auf eine für mich eher schmerzhafte Weise aufeinander. Wie auch immer, jetzt ist alles globaler und ähnlicher geworden. Und ich bin angepasster.

Was unterscheidet die Slowenen und die Österreicher speziell?

Ich tue mir schwer, mir einen typischen Slowenen vorzustellen. Wie alt ist er? Ist er eine Sie? Was ist sie von Beruf? Ich weiß es nicht. Wir sind nicht zahlreich genug, um Stereotypen entstehen zu lassen, würde ich sagen. Und Österreich ist so divers, dass mir eine Zusammenfassung in einem Stereotyp nicht richtig erscheinen würde. Aber wenn ich nicht zu langweilig und korrekt sein möchte, würde ich sagen: Die Österreicher entblößen schnell ihre Körper – FKK, Sauna, Sportgarderobe –, die Slowenen hingegen ihre Seele. Überall.

Woran leidet Österreich Ihrer Beobachtung nach?

Als größtes Problem würde ich das Abgestumpftsein nennen, das sich, obwohl das auf den ersten Blick widersprüchlich klingt, auch darin äußert, dass jeglicher Aktivismus seine Spitze verliert, indem er sich eines Diskurses bedient, der durch seine Wiederholung zum Hintergrundgeräusch wird. Ich glaube, das ist nicht österreichspezifisch, aber auch das größte menschliche Problem friedlicher Gesellschaften, meiner Meinung nach: Gewisse Diskurse wurden durch die Wiederholung gefestigt, versteift, verkrustet und inhaltsleer, sodass sie den Aktivismus, zu dem sie aufrufen, unmöglich machen. Man erreicht immer nur die, die eh der gleichen Meinung sind, und bekommt einen sicheren Applaus. Für mich sind sowohl das Klatschen als auch das Rauschen störende Geräusche. Schriftsteller sollen versuchen, andere Redearten zu finden, die noch hörbar sind.

Braucht man als schreibender, erzählender Mensch besonders viel Empathie, um sich in andere hineindenken zu können?

Entweder das, oder man braucht empathische Leser, die sich in einen hineinversetzen können. Ich lerne jetzt viele Schriftsteller kennen, und sie unterscheiden sich nicht nur extrem voneinander, sondern auch von ihren Werken. Es fällt mir zunehmend schwer, hier ein Urteil zu fällen, wie man als Schriftsteller sein soll. In der Einsamkeit fiel es mir leicht, Sätze mit "man" zu formen; "man glaubt", "man ist"... Jetzt weniger.

In Ihren Texten geht es auch um Einsamkeit: Sie haben einige Zeit auf dem Land gewohnt. Wie war das?

Einsam, ja. Ich versuche wieder mit "man": Man wird durch so einen Umzug ein Fremder in einem kleinen Ort, wo man nicht, wie in einer Großstadt, unbemerkt bleiben kann. Es besteht gleichzeitig aber auch kein Bedürfnis, den Fremden aktiv zu beachten – der Ort ist ja auch bis dahin gut ohne ihn ausgekommen. Es braucht Zeit, Wurzeln zu schlagen, und das ist nur verständlich. Ich habe erst kurz vor dem Auszug bemerkt, wie nett und bewundernswert meine Nachbarin war.



Die Titel Ihrer Bücher haben immer mit Natur zu tun: "Der Kreis des Weberknechts", "Wechselkröte", "Verpuppt": Haben Sie eine besondere Beziehung zur Natur?

Das mit den Tiertiteln stimmt, es ist mir aber auch erst später aufgefallen. Als ich mein Symptom sah, habe ich es zuerst erkundet, und ich musste feststellen, es handelt sich dabei immer um Tiere, die nicht unbedingt die größte Anziehungskraft besitzen. Ich habe bei mir beobachtet, dass mich das Abstoßende immer neugierig macht. Es irritiert mich, ich möchte die Irritation, vielleicht sogar die Angst, beseitigen, und so lese ich darüber nach, ich lerne es kennen. Dadurch lerne ich es letztendlich lieben.

Sie lebten fünf Jahre in Wolfsthal in Niederösterreich, arbeiteten im Lockdown auf einem Therapiehof, saßen bei den Tieren, mussten aber auch ausmisten. Ihre Schlussfolgerung: "Ein Wunsch geht in Erfüllung, und plötzlich merkt man, dass die Hälfte der Zeit trotzdem Scheiße ist." Ist das generell im Leben so?

Natürlich, ich glaube, ein Paradies ist als ewig nicht vorstellbar, so, wie niemand Fotos vom ewigen Sonnenuntergang machen würde. Es muss höllisch heiß sein, bevor es dämmert. Auch ein Schaf ewig zu streicheln, kann langweilig werden, sogar das kann ich mir vorstellen.

Was ist das schlimmste Missverständnis über Sie als Autorin?

Ich werde eigentlich, ehrlich gesagt, nicht allzu oft mit Meinungen über mich selbst konfrontiert. Ich versuche, das aber auch bewusst zu vermeiden. Aber vielleicht ist das größte Missverständnis die Vermutung, dass ich mich in einem Gespräch in meiner Sprache leichter ausdrücke. Ich drücke mich nie leicht aus.