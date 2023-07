Auftritt, Juliette Binoche! Betritt die Aktrice und Oscarpreisträgerin in einem golden schimmernden Dreiteiler einen Raum, wird es sofort still und die Blicke richten sich auf sie. Gut gelaunt sprach die 59-jährige Französin beim Interview auf der Berlinale über die intensive Dreiecksgeschichte „Mit Liebe und Entschlossenheit“ („Avec amour et acharnement“) von Claire Denis, bei der sie die Radiojournalistin Sara verkörpert. Die ist in ihrer Liebe und Leidenschaft zwischen zwei Männern hin- und hergerissen: ihrem Mann und Partner und dem Ex, der plötzlich wieder in ihr Leben tritt. Für den Psychothriller stand Binoche erstmals mit Vincent Lindon und Grégoire Colin vor der Kamera. Regisseurin Claire Denis wurde dafür im Vorjahr mit dem Silbernen Bären für die beste Regie ausgezeichnet.