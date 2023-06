Er ist diplomierter Bühnentänzer, Choreograf und Regisseur, war an der Bayerischen Staatsoper in München engagiert, am Staatstheater Darmstadt und Residenzchoreograf am Tanzhaus NRW Düsseldorf und am Schauspielhaus Bochum. Im Jahr 2015 wurde er Ballettdirektor, Chefchoreograf und Regisseur am Stadttheater Pforzheim und gehört seit 2018 dem Vorstand des Dachverbandes Tanz Deutschland an.