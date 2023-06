Ihr Büro, verrät sie, sei ein Schlachtfeld. Acht Jahre Intendanz sind auf- und auszuräumen, ehe Iris Laufenberg vom Schauspielhaus endgültig ans Deutsche Theater in Berlin wechselt. In Graz steht nicht nur die Übergabe besenreiner Büros bevor, sondern heute auch ein Abschiedsfest für die scheidende Chefin. Eine Bilanz im Interview.

Frau Laufenberg, was nehmen Sie nach acht Jahren aus Graz mit nach Berlin?

IRIS LAUFENBERG: Auf jeden Fall sehr viele gute Erinnerungen und die Bestätigung, dass es damals richtig war, aus Gewohnheiten auszubrechen, die Schweiz, aber auch zuvor Berlin zu verlassen. Und im Herzen nehme ich meine Grazer Freundinnen und Freunde mit, die ich hier gefunden habe.

Und was lassen Sie da?

Ungesunde Selbstzweifel? Durch unsere Erfolge und den Zuspruch des Publikums habe ich gelernt, dass man belohnt wird, wenn man seiner inneren Stimme folgt, auch wenn man in seiner Arbeit nicht gleich umfänglich gesehen wird.

Ihre erste Grazer Saison war schwierig. Wann hatten Sie das Gefühl: Jetzt läuft’s?

Schon nach einem halben Jahr mit Sandy Lopicics „Trümmerfrauen, Bombenstimmung“. Davor war das Publikum zögerlich, abwartend. Aber nach Sandys Ensemble-Triumph war das Publikum wie ausgewechselt.

Hat so ein Wende mehr mit Spürnase oder Glück zu tun?

Mit Sandy war es gleich eine tolle Begegnung, eine gemeinsame Sprache. Gegenseitiges Vertrauen beflügelt eh alle.

Sie haben nicht nur Lopicic, sondern etliche Regisseurinnen und Regisseure öfter geholt. Auch in Berlin werden Sie mit Grazer Kooperationspartnern wie Alexander Eisenach, Anita Vulesica, Claudia Bossard und Jan-Christoph Gockel weiterarbeiten.

Ich denke, gerade wenn man außerhalb des Großstadthypes Theater macht, hat man die Möglichkeit, Talente aufzubauen und ihnen Chancen zu geben, die sie anderswo nicht so einfach bekommen. Damit habe ich schon vor Graz in Bern angefangen, mit Künstlerinnen wie Claudia Bauer zu arbeiten, die inzwischen ein echter Regie-Star ist.

Sie haben in Graz oft zeitgenössische österreichische Autorinnen und Autoren gezeigt. Sind die auch exportfähig?

Absolut! Wir machen im Deutschen Theater Berlin etwa die „Hildensaga“ von Ferdinand Schmalz. Als wir in Graz anfingen, waren ja weder er noch Clemens J. Setz in der Theaterwelt schon große Namen. Jetzt sind sie beide tatsächliche Exportschlager.

Apropos Export, Sie nehmen sechs Grazer Ensemblemitglieder mit nach Berlin – Florian Köhler, Frieder Langenberger, Katrija Lehmann, Alexej Lochmann, Daria von Loewenich und Evamaria Salcher. Auch hier gut bekannte Leute wie Beatrice Frey, Mercy Dorcas Otieno, Julia Gräfner, Andri Schenardi finden sich in Ihrem neuen Ensemble. Nach welchen Kriterien haben Sie die ausgesucht?

Da zählt die geteilte Spielfreude, und dass jeder erfährt, dass man zusammen weniger allein ist. Wer erwartet, nur protagonistisch unterwegs zu sein, ist in meinen Teams nicht richtig. Die hohe Energie und das Zusammenspiel des Ensembles sind auch beim Grazer Publikum angekommen und häufig mit Standing Ovations belohnt worden.

Von Ihren Grazer Produktionen nehmen Sie nach Berlin nur Ionescos „Die kahle Sängerin“ mit?

Nein, auch „Bunbury“ und „Identitti Rezeptionista“. Und natürlich Nikolaus Habjans „Böhm“ und „The Hills are Alive“; auch seinen Abend „Zawrel – Erbbiologisch minderwertig“ werden wir zeigen.

Was war rückblickend Ihr bestes Jahr in acht Spielzeiten?

Ausgerechnet das Coronajahr bis zum 13. März 2020. Wir hatten mit „Heimat“ ein tolles Thema für Gegenwartsdramatik gefunden und Thomas Bernhards „Heldenplatz“ wiederentdeckt. Da hatten wir einen Wahnsinnslauf und große Publikumsbegeisterung mit einer Auslastung von 92 Prozent.

Hat sich das Schauspielhaus nach Corona erholt?

Corona war blöd, aber das Virus hat ja die ganze Welt beschäftigt und nicht nur uns. Und wir haben das Beste draus gemacht. Denken Sie an die VR-Projekte und den Beginn an der Arbeit am „Grünen Theater“ und die daraus resultierenden Erfolge: Ein Spezial-Nestroy und das Österreichische Umweltzeichen, das in Österreich bisher nur ein weiteres Theater erhalten hat. Hier in Graz ist sehr viel möglich – durch Teamarbeit.

Im Zuge ihres Abschieds haben viele bedauert, dass Ihre Nachfolgerin Andrea Vilter in Sachen Theaterpädagogik und Bürger*innenbühne einen anderen Weg gehen will. Was sagen Sie dazu?

Ich vertraue Andrea Vilter voll und ganz. Sie muss ja ihre Akzente setzen und da gibt es für einige der Menschen bestimmt auch hie und da die Möglichkeit, erneut zusammenzufinden.

Sie hinterlassen in Graz auch das gemeinsam mit UniT aufgebaute, gerade wieder laufende Dramatiker|innenfestival, dessen Zukunft auch noch in den Sternen zu stehen scheint. Was kann man tun, um das Festival in Graz und in seinem Umfang und seiner Bedeutung zu erhalten?

Ich bin optimistisch, dass es weitergeht. Das steht ja auch im Programmbuch der neuen Grazer Intendanz. Ich selbst nehme da auch viel für die Autorinnentheatertage am Deutschen Theater in Berlin mit. Etwa den Gedanken, dass so ein Festival auch eine Plattform für eine langfristige Autorinnen-Förderung ist.

Am Deutschen Theater sind Sie dem Berliner Senat, also der Politik, direkt unterstellt, in Graz war es die Bühnenholding. Wie waren Ihre Erfahrungen damit?

Jeder, der mich kennt, weiß, dass Autonomie für mich wichtig ist. Bei allen diesen Instanzen geht es ja auch um Kontrolle. Hinsichtlich der Finanzen ist das richtig, aber Versuche struktureller sowie künstlerischer Kontrolle finde ich problematisch. Man braucht einen weiten kreativen Rahmen und einen längeren Atem, um erfolgreich Theater zu machen. Damit sind wir angesichts unserer Erfolgsbilanz in den letzten Jahren gut gefahren.

Was kann man nach acht Jahren hoffen, einer neuen Intendanz zu hinterlassen?

Ich denke, wenn ein Theater eine gute Position in der Stadt und darüber hinaus eine gute Reputation hat, hilft das auch der Person, die kommt. Das ist für mich am Deutschen Theater Berlin jetzt so und davon profitiere ich eben auch.

Was raten Sie Andrea Vilter für Graz?

Ich rate ihr gar nix. Sie macht voll ihr Ding. Wir sind freundschaftlich kollegial verbunden, und das ist schön so.

Was könnte Sie bewegen, in absehbarer Zeit auf Besuch nach Graz zurückzukehren?

Na, neben meinen Freundinnen und Freunden, das Theater natürlich! Anne Lenk, die auch am Deutschen Theater sehr erfolgreich Regie führt, inszeniert in Graz die Eröffnungspremiere, noch dazu mit einer Klassiker-Entdeckung. Da können sich alle drauf freuen, und das möchte ich unbedingt sehen.

Heute gibt es ein öffentliches Abschiedsfest für Sie: „Hello Goodbye“, einen Rückblick auf 162 Premieren mit Musik, Kostümshow, Party und dem ganzen Team. Als Rheinländerin sind Sie ja zur Feierfreude quasi verpflichtet, werden Sie auf dem Tisch tanzen und Karaoke singen?

(Lacht.) Das hab ich bisher noch nicht im Programm gelesen, aber ich würd’s tun. Aber ehrlich, ich weiß nicht genau, was da heute passiert. Nur, dass aus dem Ensemble viele Beiträge angemeldet wurden. Ich bin selbst schon gespannt und freue mich auf ein letztes Zusammenspiel.