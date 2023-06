Die Metal-/Rock-Geste – Zeige- und kleiner Finger werden von der Faust abgespreizt, während der Daumen auf ihr bleibt – wurde von abertausenden Sum 41-Fans gleichzeitig gemacht, als der Leadsinger der Punkrockband, Deryck Whibley, die "Blue Stage" betrat und zu singen begann. Rechtzeitig zum Auftritt der kanadischen Gruppe endete auch der teils starke Regen und so konnte kräftig gesprungen, getanzt und mitgesungen werden, ohne dass man dauerhaft aufpassen musste, im Gatsch auszurutschen.

Der zweite Festivaltag begann also, wie der erste endete: Mit intensiver Musik. Und das in etlichen Genres: Hardrock der österreichischen Band "Autumn Bride" mit Frontfrau Suzy Pointinger oder finnischem "Gewaltpop" von "Blind Channel" inklusive.

Musik, Glitzer und wechselhaftes Wetter

Einige Sonnenstrahlen und ordentlich Regen, ein bisschen Gewitter und dann wieder heiter. Ebenso wie der musikalische Genremix am Festival, ließ auch das Wetter so gut wie keine meteorologische Kategorie aus. Die Veranstalter konnten aber nach der trockenen Nacht "an einigen Geländeadaptionen arbeiten", teilte man über die sehr informative Festival-App mit. Dort erfährt man als Besucher übrigens auch, wo man sich ein Piercing oder (temporäres) Tattoo stechen lassen kann.

Auch der Standort der sehr beliebten "Glitter-Station", bei der man – wenig überraschend – Glitzer in etlichen Farben findet, den man sich ins Gesicht kleben kann. Oder auch woanders hin.

Glitzernde Festival-Besucher © Herrmann

Outfittechnisch machte man auch an Tag zwei übrigens mit Gummistiefeln nichts verkehrt. Wer es besonders modisch mag, zog dazu eine kurze Hose an. Die Kombination aus Gatsch und nackten Waden ergab ein kunstvolles Bild. Gegen Abend wurde es allerdings immer frischer und so wurden die Band-Leiberl oftmals gegen Band-Pullover getauscht.

Bevor der britische Electroact und Headliner Nummer zwei, "The Prodigy", auf die Bühne kommt, wird Jack Black mit seiner komödiantischen Rockband "Tenacious D" um 21.55 Uhr auftreten. Der Hauptact, der dann um 23.35 Uhr auftritt, ist übrigens erstmals seit dem Tod von Sänger Keith Flint im Jahr 2019 wieder in Österreich.