Herr Simonischek, ein Ihnen sehr vertrauter Journalisten-Freund sagt, dass er außer Arnold Schwarzenegger niemanden kennt, der eine so hohe Heimatverbundenheit hat wie Sie. War die immer da, oder ist sie mit zunehmendem Alter gewachsen?

PETER SIMONISCHEK: Ich würde sagen, sie ist größer geworden. Denn Heimatverbundenheit ist ja auch ein Teil der Jugend, an die man sich gerne erinnert. Für mich sind die Ingredienzien der Heimatverbundenheit schon meine Kindheit im Kuhstall und als Ministrant und mit dem Nachbarbuben beim Hütten bauen im Wald und beim Schwarzbeerensuchen. Kindheitserinnerungen, das ist es, was das Heimatgefühl ausmacht. Es ist aber auch eine heikle Angelegenheit, denn puh, was wird mit Heimatgefühl und Nationalismus für Schindluder getrieben. Ich freue mich, wenn ich so etwas höre, wie dass die Steiermark auf ihre Wälder achtet. Kürzlich gab es in den Nachrichten lauter miese Neuigkeiten. Eine gute Nachricht aber war, dass in Österreich der Waldbestand jedes Jahr um soundso viel Prozent steigt. Das ist doch wunderbar, da kann man doch stolz sein. Und dass davon die Steiermark das grünste Land ist, ist doch auch schön zu wissen.

Sie sind ein Star zum Angreifen, wie gehen die Leut’ mit Ihnen um, empfinden sie Ihren Beruf nicht ein bisschen exotisch?

Ursprünglich hat man meinen Wunsch, Schauspieler zu werden, nicht nur hier in der Gegend als extrem exotisch empfunden, sondern selbst in meiner Familie. Es gab ja bis dahin keinen Schauspieler. Zweifel hatten ja nicht nur die Menschen in der Umgebung. Mein Vater hat gesagt, ich habe dich ja nicht die Matura machen lassen, damit du dann in einer Dachkammer verhungerst. Das waren die ganz normalen Befürchtungen und Ängste, die man hatte nach dem Krieg, wenn man sich etwas aufgebaut hatte und damit leben musste, dass der Sohn nicht in die Fußstapfen tritt. Ich hatte jedoch selbst in den größten Auseinandersetzungen mit meinem Vater Verständnis für seine Position.

Dabei wollte Ihr Vater ja, dass Sie wie er Mediziner werden, Sie haben sich offensichtlich mit Erfolg dagegen gesträubt. Wie wichtig ist Widerstand, besonders für junge Menschen?

Die Frage ist, Widerstand wogegen? Ich finde, dass es im Moment bei der Jugend nicht an Trägheit am Widerstand krankt, sondern eher an Fundamenten im Wissen, in der Bildung, die sie für ein demokratisches Verhalten geeignet macht. Das finde ich im Moment viel wichtiger. Weil Widerstand ist ja über jeden zweiten Algorithmus im Internet zu haben. Das ist ein Riesen-Verhängis. Aber das führt zu weit.

Ein fixer Heimat-Besuch in Hartmannsdorf ist für Sie Allerheiligen. Erinnern Sie die Maroni immer noch an Ihre Kindheit?

Hier in der Region ist es ein Ritual, dass man sich zu Allerheiligen auf dem Friedhof trifft. Da steht dann an jedem Grab die Familie, das wird schon registriert, ob man hier steht. Ich mag dieses Ritual. Ich habe immer versucht, wenn es irgendwie ging, am Grab meiner Eltern zu stehen. Ich habe wahnsinnig gerne diese Maroni, die waren in meiner Kindheit immer in Zeitungspapier-Stanitzel eingewickelt. Graz war für mich immer eine typische Maroni-Stadt, in Deutschland gibt es diesen Brauch mit Maroniverkauf auf der Straße ja nicht. Eine warme Manteltasche mit Maroni drinnen! Das ist eine wunderschöne Kindheitserinnerung.

Wie würden Sie einem Blinden die Steiermark erklären?

Ich würde ihn Waldesrauschen hören lassen, das Gemurmel eines Baches, das Balzen eines Auerhahns und im September das Röhren eines Hirschen. Und damit das Gleichgewicht stimmt, eine Runde Formel 1 in Spielberg.

Zurück zur Bühne. Sie sind der Jedermann, der am öftesten auf dem Domplatz gespielt hat, inklusive Generalproben rund 100 Mal. War der Jedermann die Rolle ihres Lebens?

Es gibt immer wieder Rollen, mit denen man sich leichter und mehr identifizieren kann als mit anderen. Manche Schauspieler sind ja große Versteller, wie etwa Gert Voss, den ich sehr geschätzt habe und mit dem ich sehr gerne gespielt habe. Immer wenn er auf die Bühne gekommen ist, hat er sich verwandelt. Dann gibt es andere wie den Hans Moser, und der ist immer der gleiche. Ein wunderbarer Schauspieler, aber eben immer gleich. So ist immer die Frage, wo ist die Figur, in der man sich am besten, am freiesten bewegen kann? Was interessiert uns auf der Bühne, was interessiert unsere Zuschauer? Der Moment, der nicht vorherberechnet ist, an dem man sich und das Publikum überrascht. Der Moment, in dem wir Schauspieler genau wissen – jetzt hat er’s! Der Jedermann war für mich durchaus so eine Rolle. Ich zögere immer zu sagen, eine Rolle, denn der Jedermann ist mehr als eine Rolle. Die Figur auf der Bühne kann man, wenn man möchte, leben. Das war mein Streben und ich bin heute noch der Meinung, dass ich es in diesem Punkt doch weit gebracht habe.

Wie sehr hat Sie Hollywood gereizt? Mit „Toni Erdmann“ waren Sie vor fünf Jahren für den Auslands-Oscar nominiert.

Ein Running Gag unter Schauspielern: Hollywood hat angerufen (lacht). Ein von mir geschätzter Kollege, Heiner Lauterbach, hat gesagt: Wie soll mein Sohn heißen? Er sagte, er sei es leid auf den Oscar zu warten, also nenne er seinen Sohn so. Damit er einen Oscar sicher hat (lacht). Ob man will oder nicht, den Oscar hat jeder im Hintergrund. Ich könnte mir aber nicht vorstellen, in Hollywood zu leben. Ich hatte Angebote, etwa für Serien wie „Better caul Saul“, die ich sehr schätze. Aber da hätte ich monatelang irgendwo in der mexikanischen Wüste sein müssen, und das konnte ich gar nicht, da ich immer zweigleisig - sprich Theater und Film - gefahren bin. Das Theater habe ich als Heimat begriffen und den Film sozusagen als Liebschaft, im besten Fall. Arnold Schwarzenegger habe ich einmal bei einem Rennen in Schladming getroffen. Als ich wegen der Nominierung zum Auslands-Oscar in Los Angeles war, wurde mir ein Treffen mit Arnie zum Essen angeboten. Leider musste er an dem Tag zum Begräbnis von Altlandeshauptmann Josef Krainer nach Graz. Also ging ich mit Christoph Waltz essen, was auch sehr nett war.



*Das Interview wurde im Rahmen der Aktion „Botschafter mit Herz“ vom „Steiermark Standortmarketing“ zur Verfügung gestellt.