Das Tattoo „Winona forever“ ließ sich Johnny Depp nach der Trennung von Schauspielerkollegin Winony Ryder in „Wino Forever“ ändern. Er habe keine übermäßigen Schmerzen erleiden wollen, daher die pragmatische Lösung, erklärte er damals. Dem Wein ist er bis heute zugeneigt. Im Übermaß.

Richtig weh tat ihm zuletzt die Scheidung von der 23 Jahre jüngeren Schauspielerkollegin Amber Heard. Im Vorjahr endete die Schlammschlacht vor Gericht. Es ging um schwere Vorwürfe: sexueller Missbrauch, körperliche Gewalt, Lügen, Drogenexzesse. Im Prozess wurden schockierende Handyvideos, Tonaufzeichnungen und Schreckensfotos präsentiert. Und die Welt konnte per Livestream zusehen, oder sich angeekelt abwenden.

Das Geschworenengericht in den USA sprach Heard allerdings wegen Verleumdung ihres Ex-Mannes schuldig, aber auch Depp kam nicht ungeschoren davon und musste für Aussagen seines Ex-Anwalts zahlen, die Amber Heard kompromittiert hatten. Am Ende waren alle Verlierer, Heard wurde aus Mangel an Beweisen zu einem skrupellosen Monster stilisiert, und Depp konnte die widerlichen Bild- und Tonaufnahmen auch nicht mehr wegzaubern.

In dieser Woche feierte Johnny Depp, der am 9. Juni 60 Jahre alt wird, bei den Filmfestspielen in Cannes ein Comeback auf der Leinwand, er spielt im Historienfilm „Jeanne du Barry“, Frankreichs König Ludwig XV., der nicht zuletzt wegen seines ausschweifenden Lebenswandels und wegen seiner Liaisons mit seinen Lieblings-Mätressen, der Marquise Pompadour und Madame du Barry, in Erinnerung blieb.

Im Vorfeld der Filmvorführung veröffentlichten Unterstützer und Unterstützerinnen von Amber Heard unter dem Hashtag #CannesYouNot: „Cannes scheint stolz auf seine Geschichte zu sein, in der es Vergewaltiger und Missbrauchstäter unterstützt.“ In einem anderen Eintrag hieß es: „,Jeanne du Barry’“ vertritt Täter in Cannes.’“

In einem Interview, das die Branchenzeitung „Screen International“ am Tag vor der Filmpremiere veröffentlichte, verteidigte der künstlerische Leiter von Cannes, Thierry Frémaux, die Entscheidung für diesen Eröffnungsfilm mit den Worten: „Er spielt in diesem Film herausragend, und Sie können Maiwenn fragen, weshalb sie diesen Schauspieler gewählt hat.“

Die 47-Jährige gab Depp die Rolle des Königs. Maiwenn stammt aus einer franko-algerischen Familie, mit 15 lernte sie Filmemacher Luc Besson kennen, ein Jahr später heirateten sie und bekamen ein Baby. Doch der Regisseur des Streifens „Leon - Der Profi“ fand bald schon mehr Gefallen an der kindlichen Milla Jovovich. Dennoch soll Maiwenn laut französischen Medien erst dieses Jahr einen Journalisten bespuckt haben, weil er negativ über Luc Besson geschrieben hatte. Auch Roman Polanski kann auf ihr Verständnis zählen.

In Großbritannien darf Johnny Depp per Gerichtsurteil, das die Zeitung „The Sun“ gewann, auch künftig „wifebeater“ (Frauenschläger) genannt werden, in den USA gilt er als Kassengift und keiner will ihn besetzen. In Cannes hingegen gab es laut „Variety“ Standing Ovations und sieben Minuten Applaus nach dem „Jeanne du Barry“-Abspann für Depp.

Regisseurin Maiwenn ist auf Videos zu sehen, die dem zu Tränen gerührten Johnny Depp über den Arm streichelt. „Ich brauche kein Hollywood“, erklärte er danach. Der Werbedeal mit der französischen Luxusmarke Dior über 20 Millionen Dollar ist verlängert, und ab Herbst will Depp in Budapest Regie führen, bei einem Biopic über den 1884 von Drogenexzessen gezeichneten Maler und Bildhauer Amedeo Modigliani, der 35-jährig in bitterer Armut starb. Ein Schicksal zumindest, das Depp erspart bleiben wird.