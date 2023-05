Man kennt ihn von The Base, einer der ausdauerndsten und erfolgreichsten Indie-Rockbands des Landes. Und man kennt ihn aus dem Karlheinz Miklin Trio, dem er lockere 20 Jahre lang als Schlagzeuger angehörte. Manche kennen ihn sogar von Konzerten, nach deren Ende irgendwer immer wieder den Schlagzeughocker tiefer stellen muss.

Man kennt Karlheinz Miklin Junior aber nicht als formidablen Bandleader mit entschlossenen Absichten und verblüffendem Imaginationsvermögen, einem Musiker also, der dem Projekt selbst alles unterordnet. Und überhaupt kennt man selten jemanden, der mit bescheidenen 52 Jahren sein erstes Album einspielt.

Unter dem etwas unhandlichen Bandnamen Following Footsteps startet Miklin nun gleich auf sehr hohem Niveau, ja mit einem durch die Bank gelungenen CD-Debüt, das keinen internationalen Vergleich zu scheuen braucht. Allein der dramaturgisch raffinierte Ablauf der acht charakterhaften Tunes auf dem gleichnamigen Album beweisen Gespür für die große Produktion.

Wobei freilich auch jener klar definierte Freiraum interaktive Höhepunkte evoziert, den er für seine so groß aufspielenden Musiker wie den bissigen brasilianischen Gitarristen Emiliano Sampaio und den bisweilen über sich hinauswachsenden steirischen Trompeter Gerhard Ornig austariert hat. Neben Miklins formidablen Kompositionen formt Letzterer etwa eine Ballade von The Base zu einem anmutigen Meisterwerk und verleiht Karlheinz der Jüngere mit „Tripeling“ auch einem packenden Klassiker seines Vaters aus dessen CD „Family Affair“ neue Rasanz und Schärfe.

Mitgeschnitten bei drei Konzerten im Grazer Tube’s, ist dieses Album zwischen Post Bop, Rock und grooviger Jazz-Fusion ein äußerst vielfältiges und mitreißendes Kompendium eines heimlichen Visionärs, von dem wir noch mehr hören wollen.

following-footsteps.at