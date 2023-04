Unter den historischen Gläsern, die auch heuer wieder in den "Katakomben" des Museums zu bewundern sind, befindet sich ein spätbarocker Glaskrug, der mit seinen Motiven kostbares chinesisches Porzellan imitiert. Unter umgekehrten Vorzeichen steht die diesjährige Hauptausstellung des vom Industriellen Herbert Liaunig gegründeten Musentempels: Sie präsentiert brandaktuelle chinesische Kunst, die sich stark an modernen westlichen Vorbildern orientiert – am abstrakten Expressionismus, der Pop-Art oder der geometrischen Kunst.

"Wir zeigen heuer Arbeiten aus einer Wiener Privatsammlung, die auf chinesische Kunst spezialisiert ist", erzählt Museumschef Peter Liaunig, der "bis auf ein paar Tang-Pferde" keine Kunstobjekte aus dieser Weltgegend in seinem Besitz hat. Die Werke von 28 chinesischen Künstlern, darunter fünf Frauen, hat er gemeinsam mit Kuratorin Alexandra Grimmer zeitgenössischen Gemälden und Plastiken aus den eigenen Beständen zur Seite gestellt. "Es ist keine didaktische Ausstellung, in der wir den Besuchern etwas erklären wollen. Die Gegenüberstellungen haben sich ganz einfach ergeben – teilweise über das Material, teilweise über den Inhalt", so Liaunig. Bei fast jedem Exponat werde sich die Frage stellen: "Ist das chinesisch oder stammt das von einem westlichen Künstler?"

Peter Liaunig im Skulpturengarten des Museums © Markus Traussnig



Diesbezügliche Verwirrung stiften unter anderem eine Art Pagode von Roman Scheidl, eine Buddhaplastik von Siegfried Anzinger oder eine Mini-Installation von Frederik Foert mit einem chinesischen Mädchen aus Gmundner Keramik. Die Paraphrase eines klassizistischen Frauenaktes von Ingres und ein westlicher Sportwagen aus Glasfaser, der mit einem "Fat Car" von Erwin Wurm konkurriert, stammen wiederum von chinesischen Künstlern. Einige von ihnen haben auch doppelte Identitäten, wie etwa die in Österreich lebende Ma Jia, die mit vorgefundenen Objekten arbeitet – zum Beispiel mit riesigen Rohren von einer ehemaligen Gaspipeline.

Blau getränkte Landesfahnen

"Wir haben erst nachträglich erfahren, dass sie von einer Pipeline aus der Ukraine stammen", sagt Liaunig zu deren vermeintlichem Aktualitätsbezug. Beabsichtigt ist ein solcher dagegen in Meina Schellanders Installation "Ruhe sanft, du blaues Land", welche die Kärntner Künstlerin 1999 als Reaktion auf die politischen Umwälzungen in ihrer Heimat schuf – inklusive sadomasoartigen Pferdeschweifen und blau getränkten Landesfahnen.

Auch sonst ist Kunst aus Kärnten in der 160 Meter langen Oberlichthalle des Museums reichlich vertreten, etwa von der Hand Kiki Kogelniks und Suse Krawagnas, Othmar Jaindls, Franco Kappls oder Edgar Knoops. Einem ihrer bedeutendsten Vertreter, des kürzlich verstorbenen Cornelius Kolig, wird bereits im Eingangsbereich mithilfe eines seiner "paradiesischen" Bilder gedacht. Spektakuläre Blickfänge bilden auch ein Riesengemälde voll schlafender Menschen von Huang Min und das neun Meter lange Gemälde "Barricade", das der Wiener Akademieprofessor Christian Schwarzwald aus Dutzenden Aluminiumplatten kunstvoll arrangierte.

Riesengemälde von Huang Min in der Oberlichthalle des Museums © Hirtenfelder



Während im runden Skulpturendepot der in den USA lebende Steirer Hannes Priesch die aberwitzige Korrespondenz eines Katastrophenmanagers nach dem Hurrican Katrina aufarbeitet, präsentiert der Dreiecksaal, ab 7. Mai auch Schauplatz des Kammermusikfestivals "sonusiade", den großartigen Tschechen Zbyněk Sekal. Die düstere Lebensgeschichte des 1998 in Wien verstorbenen Malers und Objektkünstlers, der heuer 100 Jahre alt geworden wäre, spiegelt sich in Arte-Povera-Werken wie dem "Gemarterten Marterpfahl", recycelten Blechkübeln und käfigartigen Holzgebilden wider, in denen sich Schutzbedürfnis und Klaustrophobie gleichermaßen artikulieren – schließlich hat Sekal nicht weniger als drei KZs überlebt.

Glasperlenkunst statt Gold der Akan

Neben moderner Kunst steht auch wieder afrikanische Glasperlenkunst auf dem Programm des Hauses. Sie ersetzt das "Gold der Akan", das als Leihgabe nach Deutschland übersiedelt. Unter den Porträtminiaturen befindet sich übrigens ein Adelsbildnis, das mit einem dazugehörigen Gemälde für das Linzer "Führer-Museum" bestimmt war. In Neuhaus wurden die nach dem Krieg getrennten Werke erstmals wiedervereint.

Im vergangenen Jahr zählte das Museum Liaunig rund 9000 Besucher. "Wir hätten gerne 20.000, aber es fehlt uns dafür das Marketingbudget", bedauert Peter Liaunig, der bei der offiziellen Eröffnung am Samstag auch den chinesischen Botschafter begrüßen darf – ein kleiner Beitrag zur Völkerverständigung mit großem Potenzial für neue Besucherströme.