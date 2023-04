Schon aufgefallen? Graz hat eine neue Geschichte. In der geht es um ein Waisenkind, das Bürgermeisterin wird, aber auch um Fragen von kommunistischer Ideologie und politischer Vision. Erzählt wird diese Geschichte seit Ende 2021 weltweit, unter anderem in "Spiegel", "Welt", "NZZ" und "New York Times". Na klar: Elke Kahr "ist eben eine gute Legendenspenderin", stellt Helmut Köpping fest – mit ihrer Herkunftsgeschichte, ihrer Partei- und Politkarriere, mit den Gerüchten um Workaholismus, Helfersyndrom, organisatorisches Durcheinander.

Diese urbane Neolegende macht Regisseur Köpping in der Produktion "Meine gekränkte Freiheit. Als mir unsere kommunistische Bürgermeisterin erschienen ist" zum Thema. Das Stück markiert den Saisonauftakt im Theater im Bahnhof in der Grazer Elisabethinergasse. Das Haus, frisch zum "Quartier" umgebaut und um neue Spielflächen erweitert, wird dabei auf drei Ebenen zum Schauplatz einer Art Stationendrama, in der acht Darstellerinnen und Darsteller vor ambulantem Publikum zu ineinandergreifenden Monologen anheben. In ihren Suaden verbindet sich Grazer Politik mit einem weiteren Zeitphänomen, das sich auch, aber nicht nur, in der Stadt beobachten lässt.

Bürgerliche Drift in autoritäre Milieus

Dafür haben sich Köpping und das wie immer als Recherchekollektiv agierende Ensemble an der jüngst für den Sachbuch-Preis der Leipziger Buchmesse nominierten sozioanalytischen Publikation "Gekränkte Freiheit" bedient, in der das Autorenduo Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey das neue Milieu der Querdenker analysiert. Und darin zu dem Schluss gelangt, dass für diese Anhänger eines "libertären Autoritarismus" die Freiheit kein geteilter gesellschaftlicher Zustand mehr ist, sondern ein individueller Besitzstand, den es gegen den Zugriff der demokratischen Instanzen zu verteidigen gilt.

Da derlei auch auf kommunaler Ebene wirkt, hat sich die Produktion vorgenommen, die parallelen Gegenwartserzählungen zwischen Kahr und Querdenkerei "zu erforschen. Ohne sie zu karikieren oder affirmieren", sagt Köpping. Nicht zuletzt geschieht das vor dem Hintergrund, dass die wahrnehmbare "Drift von alternativen in autoritäre Milieus nicht sehr weit von der eigenen Blase entfernt ist", so Köpping. Perfektes Material also für eine Spielzeit, die das TiB unter das Motto "Unbehagen" stellt.